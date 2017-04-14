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وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد محمد فال
أعلن مساء هذا الجمعة بنواكشوط عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد محمد فال عن عمر يناهز 67 عاما، اثر سكتة قلبية في إحدى بوادي تيرس الزمور في أقصى الشمال الشرقي لموريتانيا.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الأسبق الموريتاني توفي فجأة، بينما كان يمارس وبشكل اعتيادي رياضة العدو بمحيط إقامته السكنية، حيث كان يوجد رفقة أفراد عائلته على بعد حدود 100 كلم من مدينة الزويرات.
وأعلنت رئاسة الموريتانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة ماي 2017.
وتولى ولد محمد فال رئاسة موريتانيا في الثالث من اغسطس 2005 بعد انقلاب عسكري على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع،حيث قاد المرحلة الانتقالية حتى 19 أفريل 2007 وتنحى عن السلطة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
كما شارك الرئيس الراحل في الانتخابات الرئاسية سنة 2009 والتحق بركب المعارضين لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وكان ضمن أهم القادة السياسيين المناهضين للنظام بتنسيق مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/05 على 23:031
الله يرحمه