أوفد مبعوثا خاصا لعائلتها بأدرار حاكم دبي يخصص الجائزة الأولى للطالبة الفقيدة "فاطمة"

قام الأمين العام لمسابقة جائزة "القراءة في تحدي"، التي أعلن عنها حاكم دبي، الخميس، بزيارة لعائلة الفقيدة "فاطمة غولام" التي توفيت في حادث مرور أليم قبل أيام، وكان الدكتور أيمن جراح، قد خصص لها جائزة أولى بقيمة 10 ألاف دولار وتدشين أول مكتبة باسم الفقيدة بالثانوية التي تدرس فيها.

ومعلوم أن الفقيدة توفيت، وهي في طريقها من أدرار إلى الجزائر العاصمة من أجل المشاركة في تصفيات مسابقة "القراءة في تحدي" بدبي، إذ كانت رفقة السلخ عبد القادر إطار من مديرية التربية بالولاية، حيث توفيت رفقته في نفس السيارة في مشهد مروع.

وكرم مبعوث حاكم دبي الفقيدة فاطمة غولام بشهادة مسابقة تحدي القراءة وجائزة المسابقة المقدرة بـ 05 ألاف دولار، والتي ضاعفها لها إلى 10ألاف دولار، معتبرا بأن هذه الجائزة بمثابة وسام على صدر الفقيدة، وهو بمثابة عرفان لحاكم دبي للطالبة الفقيدة وعائلتها التي أنجبت مثل هذه المبدعة.

وقام ممثل حاكم دبي بالمناسبة، بافتتاح أول مكتبة تحمل اسم الفقيدة فاطمة بمقر الثانوية التي تدرس بها ثانوية بلكين الثاني وسط مدينة أدرار.

وللإشارة فإن الدكتور أيمن جراح، ممثل حاكم دبي، كان مرفوقا بالمفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية سعيد بن سالم الذي عزى عائلة الفقيدة باسم وزيرة التربية.