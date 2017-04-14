مؤسسة النظافة لولاية الجزائر "إكسترانيت" تطلق حملة تحسيسية لمحاربة الرمي العشوائي للخبز في رمضان

تنظم مؤسسة النظافة لولاية الجزائر (إكسترانيت) حملة تحسيسية توعوية لمكافحة ظاهرة التبذير والرمي العشوائي لمادة الخبز في شوارع العاصمة، وذلك تحسبا لشهر رمضان الكريم، حسبما أفاد المدير العام لذات المؤسسة الولائية رشيد مشاب.

وأوضح مشاب أن المؤسسة تنظم حملات تحسيسية عبر عديد الفضاءات العمومية والمؤسسات التربوية بغية محاربة ظاهرة تبذير الخبز والرمي العشوائي لعشرات الأطنان من هذه المادة الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن العملية لا تخص شهر رمضان فقط بل تتعداه حيث ستخصّص المؤسسة طيلة السنة أياما تحسيسية على مستوى 31 بلدية بالعاصمة التي تشرف على تنظيفها من النفايات المختلفة "حماية للمحيط وحفاظا على صحة المواطنين وتعزيزا لقيم المواطنة التي تستوجب الحفاظ على قيم نظافة البيئة والصحة العمومية"، مع العلم أن مؤسسة "نات كوم" الولائية تشرف على 26 بلدية أخرى.

وتوقع ذات المسؤول انخفاض كميات الخبز التي سيتم جمعها خلال شهر رمضان القادم إلى أقل من 40.000 طن من مختلف النقاط السوداء، وذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية للحملات التحسيسية التي تسعى إلى نشر ثقافة محاربة الظاهرة ونبذها باعتبارها "سلوكات دخيلة على المجتمع".

وقال إن أعوان المؤسسة سيعملون طيلة الحملة التحسيسية على توزيع مطويات لفائدة المواطنين لمحاربة ظاهرة تبذير الخبز ورميه في أماكن عمومية بطريقة عشوائية، ما دفع بالمؤسسة إلى وضع حاويات خصيصا لذلك، وذلك قصد نشر ثقافة الفرز الانتقائي للمواد التي يتم رميها وتسهيل عملية استرجاعها.

... جمع 138 ألف طن من النفايات المنزلية خلال 3 أشهر

وقد جمعت "اكسترانيت" خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، حسب المسؤول من النفايات المنزلية والصلبة أكثر من 138.000 طن بمعدل شهري يقدر بـ 46.000 طن.

واعتبر هذه الحصيلة "إيجابية" بالنظر إلى الأهداف التي سطرتها المؤسسة لجمع النفايات ورسكلتها وفرزها عبر البلديات تشرف عليها.

كما سجل المتحدث أن ارتفاع حجم النفايات المنزلية يفسر ارتفاع عدد السكان عبر البلديات المعنية من دون إغفال ما يخلفه الزوار العابرين وتدشين عديد الأحياء والتجمّعات السكنية الجديدة فضلا على حركية النشاط التجاري.

وأشار إلى أن النتائج التي حققتها المؤسسة في مجال نظافة المحيط ترجع بالدرجة الأولى إلى ضبط إستراتيجية ومخطط جمع النفايات المنظم والمتابع بأحدث الوسائل والتقنيات الذي تشرف عليه مجموعة من الشباب من خريجي الجامعة الجزائرية الأكفاء منذ سنة 2014 وكذا استخدام الوسائل الحديثة في عملية الجمع والفرز والانتقاء.

وأكد أن مؤسسة "إكسترانت" ستدعم قريبا عتادها في جمع ونقل النفايات المنزلية عبر شبكتها وتقتني 50 شاحنة جديدة لعصرنة الوسائل لتبلغ 400 شاحنة في إطار رؤية إستراتيجية لتقديم خدمات أكبر للمواطن وتحسينا للمحيط والنظافة الحضرية.