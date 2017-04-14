دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع، مواصلة بذلك تحركاتها ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على الرغم من أعمال العنف التي أودت بحياة 36 شخصا خلال أكثر من شهر.
ودعت المعارضة إلى مسيرة السبت لنساء يرتدين الأبيض من أجل إدانة "القمع الوحشي" الذي تتعرض له على حد قولها.
وكانت المعارضة الفنزويلية نظمت تظاهرات جديدة الجمعة ضد مادورو، في هذا البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وتطالب المعارضة برحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.
وقام متظاهرون الجمعة بتدمير تمثال للرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 حتى وفاته في 2013، في مدينة روزاريو دي بيريخا بغرب البلاد. وأحرق المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب التمثال ثم انتزعوه من القاعدة وقاموا بتفتيته، حسب لقطات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كراكاس، تظاهرت مجموعة من الطلاب الجمعة ولليوم الثاني على التوالي لكنهم تخلوا عن فكرة التوجه إلى وزارة الداخلية في وسط العاصمة، كما فعلوا في اليوم السابق. وقد تحولت تظاهرة الخميس إلى معركة حقيقية مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بينها رشقها المحتجون بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وارتفعت حصيلة قتلى هذه المواجهات إلى 36 شخصا بعد وفاة شاب في الثانية والعشرين من عمره الجمعة متاثرا بجروح أصيب بها الخميس في أعمال عنف في مدينة فالنسيا (شمال).
وجرت أعمال نهب في مناطق أخرى دفعت العديد من السكان إلى التمون بالبنزين والطعام تحسبا.
وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة، وهي فكرة يرفضها مادورو الذي أصدر الأربعاء مرسوما يدعو إلى انعقاد جمعية وطنية تأسيسية لتعديل دستور 1999.
ويقول الرئيس إنه يريد تحقيق "المصالحة" في البلد لكن خصومه يعتبرون مبادرته مناورة لتأجيل الانتخابات والتمسك بالسلطة بأي ثمن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الجزائر الشيوعية..تصريح لوزير تونسي يثير الجدل
2مارين لوبان سليلة "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم"!
3إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع
4وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد محمد فال
5ماكرون يعزز صدارته في السباق إلى الإليزيه
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
حسين لقرع
الشباب "العازف".. الحزبُ الأكبر في الجزائر!
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
تحطيم تمثال تشافيز ومسيرة نساء ضد "القمع الوحشي"
وكالات
دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع، مواصلة بذلك تحركاتها ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على الرغم من أعمال العنف التي أودت بحياة 36 شخصا خلال أكثر من شهر.
تغطيات ذات صلة
هل أجبرت تركيا ماليزيا على اعتقال كرامان؟
"قرصنة ضخمة" لحملة إيمانويل ماكرون في معركة الإليزيه
مصر تفتح معبر رفح استثنائيا
تحطيم تمثال تشافيز ومسيرة نساء ضد "القمع الوحشي"
وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال
ودعت المعارضة إلى مسيرة السبت لنساء يرتدين الأبيض من أجل إدانة "القمع الوحشي" الذي تتعرض له على حد قولها.
وكانت المعارضة الفنزويلية نظمت تظاهرات جديدة الجمعة ضد مادورو، في هذا البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وتطالب المعارضة برحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.
وقام متظاهرون الجمعة بتدمير تمثال للرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 حتى وفاته في 2013، في مدينة روزاريو دي بيريخا بغرب البلاد. وأحرق المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب التمثال ثم انتزعوه من القاعدة وقاموا بتفتيته، حسب لقطات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كراكاس، تظاهرت مجموعة من الطلاب الجمعة ولليوم الثاني على التوالي لكنهم تخلوا عن فكرة التوجه إلى وزارة الداخلية في وسط العاصمة، كما فعلوا في اليوم السابق. وقد تحولت تظاهرة الخميس إلى معركة حقيقية مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بينها رشقها المحتجون بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وارتفعت حصيلة قتلى هذه المواجهات إلى 36 شخصا بعد وفاة شاب في الثانية والعشرين من عمره الجمعة متاثرا بجروح أصيب بها الخميس في أعمال عنف في مدينة فالنسيا (شمال).
وجرت أعمال نهب في مناطق أخرى دفعت العديد من السكان إلى التمون بالبنزين والطعام تحسبا.
وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة، وهي فكرة يرفضها مادورو الذي أصدر الأربعاء مرسوما يدعو إلى انعقاد جمعية وطنية تأسيسية لتعديل دستور 1999.
ويقول الرئيس إنه يريد تحقيق "المصالحة" في البلد لكن خصومه يعتبرون مبادرته مناورة لتأجيل الانتخابات والتمسك بالسلطة بأي ثمن.