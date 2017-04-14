قدمت تعازيها لعائلات الضحايا الجزائر "تدين بشدة" الاعتداء الإرهابي على الجيش التشادي

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، السبت، "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة موقعا للجيش التشادي في كايغا-كينديريا بمنطقة بحيرة التشاد.

وصرح بن علي شريف يقول:"ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التشادي في كايغا بمنطقة بحيرة التشاد". مضيفا "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا ونعرب عن تضامننا مع شعب وحكومة التشاد الشقيق".

وختم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بالإشادة بـ "التزام الشعب التشادي وقواته المسلحة بمكافحة الإرهاب". موضحا أن "الرد التضامني لبلدان المنطقة ضروري. ويحتاج لمزيد من الدعم من أجل إحباط المخططات الهدامة للإرهابيين واحتواء تهديدهم لطمأنينة الشعوب واستقرار هذه المنطقة الحساسة من قارتنا الإفريقية".