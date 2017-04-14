حظي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، السبت، باستقبال رسمي وشعبي بمطار غات الدولي بجنوب ليبيا، أين شرع في جولته التي سيجرى خلالها محادثات مع السلطات المحلية والبرلمانيين وأعيان منطقة فزان بجنوب ليبيا.
وحضر مراسيم استقبال مساهل والوفد المرافق له، شخصيات محلية وممثلين عن القبائل المنتشرة في مختلف مناطق فزان وهي أوباري، سبها، مرزق، الشاطي، الجفرة، القطرون وغات.
ووفقا لبرقية وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أجرى الوزير مساهل محادثات مع كل من عميد بلدية غات قوماني محمد صالح وعلي مصباح رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان وعلي كنة سليمان ممثلا عن منطقة أوباري وحسن الكوني محمد ممثلا عن منطقة غات.
وتندرج جولة الوزير الجزائري الثانية التي يقوم بها إلى ليبيا في ظرف أسابيع قليلة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد تقريب الرؤى والمواقف بين الأطراف الليبيين بغية إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل في ليبيا والمصالحة الوطنية.
وشملت الجولة الأولى، التي قام بها مساهل إلى شرق وغرب ليبيا في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الماضي، كل من مدن البيضاء وبنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس، أين حظي في كل هذه المحطات الخمس باستقبالات رسمية وعسكرية و شعبية حارة.
والتقى مساهل خلال جولته الأولى بمسؤولين وشخصيات سياسية وعسكرية وأعيان ونشطاء وشخصيات فاعلة في المشهد السياسي الليبي، فضلا عن التقائه بالمواطنين الليبيين في أكثر من محطة. كما سمحت تلك الجولة بالإطلاع على "الإستعداد التام" للأطراف الليبية للمضي قدما في إيجاد حلول للأزمة من خلال الحوار الليبي الليبي داخل ليبيا والمصالحة الوطنية دون أي تدخل خارجي.
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استقبال شعبي لمساهل بجنوب ليبيا
الشروق أونلاين: حسين ق
حظي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، السبت، باستقبال رسمي وشعبي بمطار غات الدولي بجنوب ليبيا، أين شرع في جولته التي سيجرى خلالها محادثات مع السلطات المحلية والبرلمانيين وأعيان منطقة فزان بجنوب ليبيا.
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وحضر مراسيم استقبال مساهل والوفد المرافق له، شخصيات محلية وممثلين عن القبائل المنتشرة في مختلف مناطق فزان وهي أوباري، سبها، مرزق، الشاطي، الجفرة، القطرون وغات.
ووفقا لبرقية وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أجرى الوزير مساهل محادثات مع كل من عميد بلدية غات قوماني محمد صالح وعلي مصباح رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان وعلي كنة سليمان ممثلا عن منطقة أوباري وحسن الكوني محمد ممثلا عن منطقة غات.
وتندرج جولة الوزير الجزائري الثانية التي يقوم بها إلى ليبيا في ظرف أسابيع قليلة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد تقريب الرؤى والمواقف بين الأطراف الليبيين بغية إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل في ليبيا والمصالحة الوطنية.
وشملت الجولة الأولى، التي قام بها مساهل إلى شرق وغرب ليبيا في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الماضي، كل من مدن البيضاء وبنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس، أين حظي في كل هذه المحطات الخمس باستقبالات رسمية وعسكرية و شعبية حارة.
والتقى مساهل خلال جولته الأولى بمسؤولين وشخصيات سياسية وعسكرية وأعيان ونشطاء وشخصيات فاعلة في المشهد السياسي الليبي، فضلا عن التقائه بالمواطنين الليبيين في أكثر من محطة. كما سمحت تلك الجولة بالإطلاع على "الإستعداد التام" للأطراف الليبية للمضي قدما في إيجاد حلول للأزمة من خلال الحوار الليبي الليبي داخل ليبيا والمصالحة الوطنية دون أي تدخل خارجي.