يناقش مع المسؤولين الجزائريين تطورات الملف الليبي السراج يزور الجزائر هذا الثلاثاء

يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الثلاثاء المقبل بزيارة عمل بالجزائر في إطار التشاور الدائم بين الجزائر وليبيا قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة التي تهز ليبيا منذ 2011.

وأفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن "السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي سيقوم يوم 9 مايو 2017 بزيارة عمل إلى الجزائر".

وذكر البيان ان "السيد السراج سيتحادث بهذه المناسبة مع الوزير الأول عبد المالك سلال حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف".