مقعد بن يحكم مترشح "الانفتاح" حوّل للأفلان غلق الطريق بعد إقصاء مترشح "فائز" بورقلة

أقدم العشرات من المواطنين بتماسين بالولاية المنتدبة تقرت، مساء الجمعة، على قطع الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين تقرت وورقلة وحاسي مسعود، وبالضبط عند مفترق الطرق تماسين، احتجاجا على التعديل الذي صدر ظهيرة الجمعة في قائمة المترشحين الفائزين بمقعد برلماني.

حيث لم يهضم المساندين والمتعاطفين مع المترشح من حركة الانفتاح إقصاء مرشحهم و تعويضه بمترشحة، من حزب جبهة التحرير الوطني بسبب عدم حصوله على نسبة 5 بالمئة من الأصوات المطلوبة، حيث اعتبر المحتجون الذين اعتصموا بعد ذلك أمام مقر مداومة مرشحهم أن العملية لم تكن بريئة ومخالفة للمحاضر التي استلمها المراقبون بعد عملية الفوز ما وصفوه بالتزوير، كما تساءل المحتجون في تصريحهم لـ"الشروق" عن سبب تغير ذلك في وقت الظهيرة بعدما أعلن وزير الداخلية عن النتائج والتي ذكر فيها فوز حركة الانفتاح بمقعدين إحداهما بولاية ورقلة.

ولم يهضم المترشح بن يحكم توفيق بدوره هذا السيناريو وشدّ رحاله سريعا إلى عاصمة الولاية ورقلة للطعن، في هذا القرار.