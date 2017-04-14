سلم الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" المدعو "أبو عابد"، السبت، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أوقفوا بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 94 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و1000 لتر من الوقود.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1طفل ينتحر في بشار بسبب "طابلات"
2توقيف شاب بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في تلمسان
3العثور على جثة متحللة لرعية مالي بخنشلة
4القرية التي ظلمتها الجغرافيا ولم ينصفها التاريخ
5حملة تحسيسية لمحاربة الرمي العشوائي للخبز في رمضان
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
حسين لقرع
الشباب "العازف".. الحزبُ الأكبر في الجزائر!
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
إرهابي يسلم نفس للجيش بتمنراست
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
سلم الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" المدعو "أبو عابد"، السبت، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.
تغطيات ذات صلة
إرهابي يسلم نفس للجيش بتمنراست
غلق الطريق بعد إقصاء مترشح "فائز" بورقلة
القرية التي ظلمتها الجغرافيا ولم ينصفها التاريخ
الأمراض التنفسية تهدد الأطفال العاملين في أفران الجبس
حملة تحسيسية لمحاربة الرمي العشوائي للخبز في رمضان
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أوقفوا بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 94 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و1000 لتر من الوقود.