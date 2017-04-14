إرهابي يسلم نفس للجيش بتمنراست

سلم الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" المدعو "أبو عابد"، السبت، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أوقفوا بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 94 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و1000 لتر من الوقود.