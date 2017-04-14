وزعت، وزارة التربية الوطنية، المناصب المالية الجديدة الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة ضمن مسابقة هذه السنة على الطورين المتوسط والثانوي، باستثناء الطور الابتدائي الذي لم يحصل على أي منصب جديد نظرا لتشبعه بقوائم الاحتياطيين، على أن يتم فتح موقع ديوان المسابقات اليوم أمام المترشحين للتسجيل إلكترونيا.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الراغبين المشاركة في مسابقة التوظيف الجديدة، المقررة في 29 جوان، ملزمون على الترشح في الطورين المتوسط الذي خصصت له المصالح المختصة 6250 منصب مالي جديد، و الثانوي الذي فاز بـ4759 منصب مالي، ما يمثل إجمالي مناصب قدر بـ11009 منصب مالي، مقابل صفر منصب في الابتدائي، على اعتبار أن هذا الطور قد حصد أكبر عدد من الناجحين "الاحتياطيين" في مسابقة التوظيف بعنوان أفريل 2016، الذين تحصلوا على معدلات 10 على 20 فما فوق، وبالتالي فالشغور سيتم تغطيته على مدار السنة الدراسية الجارية والمقبلة بتلك القوائم تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية التي رخصت لوزارة التربية الوطنية "استثنائيا" عدم تسقيف القوائم والعمل بها إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
يذكر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يفتح اليوم موقعه الرسمي، أمام المترشحين للتسجيل "إلكترونيا"، للمشاركة في المسابقة الجديدة، على أن يتم غلقه في 23 ماي الجاري، ليتم تنظيم المسابقة "الكتابية" في 29 جوان القادم، على أن يتم برمجة الاختبار "الشفهي" للناجحين في المرحلة الأولى من المسابقة منتصف شهر جويلية القادم.
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التسجيلات الإلكترونية تنطلق الأحد
6250 منصب بالمتوسط و4759 بالثانوي في مزاد مسابقة الأساتذة
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
وزعت، وزارة التربية الوطنية، المناصب المالية الجديدة الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة ضمن مسابقة هذه السنة على الطورين المتوسط والثانوي، باستثناء الطور الابتدائي الذي لم يحصل على أي منصب جديد نظرا لتشبعه بقوائم الاحتياطيين، على أن يتم فتح موقع ديوان المسابقات اليوم أمام المترشحين للتسجيل إلكترونيا.
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6250 منصب بالمتوسط و4759 بالثانوي في مزاد مسابقة الأساتذة
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علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الراغبين المشاركة في مسابقة التوظيف الجديدة، المقررة في 29 جوان، ملزمون على الترشح في الطورين المتوسط الذي خصصت له المصالح المختصة 6250 منصب مالي جديد، و الثانوي الذي فاز بـ4759 منصب مالي، ما يمثل إجمالي مناصب قدر بـ11009 منصب مالي، مقابل صفر منصب في الابتدائي، على اعتبار أن هذا الطور قد حصد أكبر عدد من الناجحين "الاحتياطيين" في مسابقة التوظيف بعنوان أفريل 2016، الذين تحصلوا على معدلات 10 على 20 فما فوق، وبالتالي فالشغور سيتم تغطيته على مدار السنة الدراسية الجارية والمقبلة بتلك القوائم تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية التي رخصت لوزارة التربية الوطنية "استثنائيا" عدم تسقيف القوائم والعمل بها إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
يذكر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يفتح اليوم موقعه الرسمي، أمام المترشحين للتسجيل "إلكترونيا"، للمشاركة في المسابقة الجديدة، على أن يتم غلقه في 23 ماي الجاري، ليتم تنظيم المسابقة "الكتابية" في 29 جوان القادم، على أن يتم برمجة الاختبار "الشفهي" للناجحين في المرحلة الأولى من المسابقة منتصف شهر جويلية القادم.