عبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن أسفه لرحيل الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام لمنظمة "الألكسو"، وجاء في رسالة التعزية –تلقت الشروق نسخة منها- "تلقى الوزير بعميق الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه".
وأضاف "إن الراحل الدكتور عبد الله محارب، مشهود له بالعطاء الثقافي والفكري واعتماده منهج الحوار في تعامله مع الشأن الثقافي ودفاعه عن اللغة العربية وآدابها والسعي إلى ترقيتها من خلال حضوره الدائم والفاعل على مستوى المنظمة والساحة الثقافية العربية. و قد زار الجزائر مرات عديدة، آخرها مشاركته في افتتاح فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015.
وتوفي عبد الله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الخميس، عن عمر 70 عاما ودفن أمس بالكويت.
ونعت المنظمة الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها تونس، مديرها العام في بيان قالت فيه: "انتقل الدكتور عبد الله حمد محارب إلى جوار ربه صباح الخميس، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن اللغة العربية".
وأضاف البيان: "كانت آخر أنشطته التي تمنى أن يختتم بها حياته زيارة فلسطين من أجل الدفاع عن عروبة مقدساتها ودعم صمود شعبها، وقد أكرمه الله فحقق له هذه الأمنية".
وترأس محارب وفدا من الألكسو في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لمدة 5 أيام في فبراير الماضي.
وولد محارب في الكويت عام 1946 وحصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة.
وعمل أستاذا للغة العربية بجامعة الكويت، ثم ملحقا ثقافيا في القاهرة في الفترة من 1978 إلى 1982، ومستشارا بمركز البحوث والدراسات الكويتية، وعين رئيسا للمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة من1997 إلى 2000م.
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ميهوبي يعزي في وفاة المدير العام لمنظمة "الألكسو"
ق. ث
عبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن أسفه لرحيل الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام لمنظمة "الألكسو"، وجاء في رسالة التعزية –تلقت الشروق نسخة منها- "تلقى الوزير بعميق الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه".
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وأضاف "إن الراحل الدكتور عبد الله محارب، مشهود له بالعطاء الثقافي والفكري واعتماده منهج الحوار في تعامله مع الشأن الثقافي ودفاعه عن اللغة العربية وآدابها والسعي إلى ترقيتها من خلال حضوره الدائم والفاعل على مستوى المنظمة والساحة الثقافية العربية. و قد زار الجزائر مرات عديدة، آخرها مشاركته في افتتاح فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015.
وتوفي عبد الله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الخميس، عن عمر 70 عاما ودفن أمس بالكويت.
ونعت المنظمة الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها تونس، مديرها العام في بيان قالت فيه: "انتقل الدكتور عبد الله حمد محارب إلى جوار ربه صباح الخميس، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن اللغة العربية".
وأضاف البيان: "كانت آخر أنشطته التي تمنى أن يختتم بها حياته زيارة فلسطين من أجل الدفاع عن عروبة مقدساتها ودعم صمود شعبها، وقد أكرمه الله فحقق له هذه الأمنية".
وترأس محارب وفدا من الألكسو في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لمدة 5 أيام في فبراير الماضي.
وولد محارب في الكويت عام 1946 وحصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة.
وعمل أستاذا للغة العربية بجامعة الكويت، ثم ملحقا ثقافيا في القاهرة في الفترة من 1978 إلى 1982، ومستشارا بمركز البحوث والدراسات الكويتية، وعين رئيسا للمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة من1997 إلى 2000م.