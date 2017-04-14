قالت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، أن وفد مراقبيها الذي شارك في متابعة الانتخابات التشريعية أكد أن العملية جرت في "هدوء وشفافية".
وأكدت المنظمة في بيان نشر على موقعها أن وفدها "زار الوفد العديد من مراكز الاقتراع حيث وقف على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز وعد الأصوات، والتي جرت في جو ساده الهدوء وحسن التنظيم والشفافية".
وأضاف كما انه "التقى الوفد بالسلطات المعنية وبعض ممثلي الأحزاب، واجتمع مع المراقبين من المنظمات الدولية الأخرى المشاركة فى مراقبة سير العملية الانتخابية".
ونقل البيان عن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى، الدكتور يوسف بن احمد العثيمين "ارتياحه لنجاح الانتخابات التشريعية، وتقدم بتهنئته للشعب الجزائري لالتزامه مرة اخرى بقيم الديمقراطية واحترام المؤسسات، معرباً عن أمله فى ان تسهم هذه الانتخابات فى تعزيز تجربته الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد".
ويشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية، ضمن وفد من قرابة 300 مراقب من عدة منظمات دولية وإقليمية.
ومنذ إعلان النتائج الجمعة من قبل وزير الداخلية، تتوالى تصريحات من عدة أحزاب معارضة تتحدث عن تجاوزات وتزوير طال العملية وسط نفي من الحكومة والهيئة العليا لمراقة الانتخابات.
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منظمة التعاون الإسلامي:
التشريعيات جرت في "شفافية"
عبد الرزاق.ب
قالت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، أن وفد مراقبيها الذي شارك في متابعة الانتخابات التشريعية أكد أن العملية جرت في "هدوء وشفافية".
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وأكدت المنظمة في بيان نشر على موقعها أن وفدها "زار الوفد العديد من مراكز الاقتراع حيث وقف على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز وعد الأصوات، والتي جرت في جو ساده الهدوء وحسن التنظيم والشفافية".
وأضاف كما انه "التقى الوفد بالسلطات المعنية وبعض ممثلي الأحزاب، واجتمع مع المراقبين من المنظمات الدولية الأخرى المشاركة فى مراقبة سير العملية الانتخابية".
ونقل البيان عن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى، الدكتور يوسف بن احمد العثيمين "ارتياحه لنجاح الانتخابات التشريعية، وتقدم بتهنئته للشعب الجزائري لالتزامه مرة اخرى بقيم الديمقراطية واحترام المؤسسات، معرباً عن أمله فى ان تسهم هذه الانتخابات فى تعزيز تجربته الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد".
ويشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية، ضمن وفد من قرابة 300 مراقب من عدة منظمات دولية وإقليمية.
ومنذ إعلان النتائج الجمعة من قبل وزير الداخلية، تتوالى تصريحات من عدة أحزاب معارضة تتحدث عن تجاوزات وتزوير طال العملية وسط نفي من الحكومة والهيئة العليا لمراقة الانتخابات.
.