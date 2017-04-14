يعود في "إرهابيو التاريخ" ويقاطع البرزخ بعد معركة قضائية بوجدرة يرد على صنصال وكمال داوود والباشا أغا بن قانة

قال رشيد بوجدرة إنه بصدد التحضير لإطلاق كتابه الجديد الذي ينتظر أن يصدر عن دار فرانس فانون بتيزي وزو، وكشف بوجدرة في اتصال مع "الشروق" أن الكتاب الجديد ليس رواية ولكنه مجموعة من المقالات النقدية التي يعود فيها للحديث عن جملة من القضايا ذات العلاقة بالثقافة والأدب التي أثارت نقاشا في الجزائر في الآونة الأخيرة حيث كشف "الحلزون العنيد" أنه سيرد على كمال داوود و بوعلام صنصال صاحب رواية "القرية الألمانية " التي قاربت بين النازية وحزب جبهة التحرير الثورية.

حيث قال بوجدرة أن بعض الشيوعيين الألمان ساندوا الثورة لكن لا علاقة لهم بالنازية وما كتبه صنصال مغالطة ضد التاريخ ويواصل بوجدرة قائلا أن كتابة الذي اختار له عنوان "الإرهابيون التاريخ" والمنتظر صدوره في الأيام القادمة سيرد أيضا على حفيدة الباشا أغا بن قانة ووسيلة تمزالي.

بوجدرة قال أيضا أنه بصدد جمع المقالات التي كتبها منذ سبعينات القرن الماضي في مختلف المنابر الإعلامية الكتاب الذي يضم "مقالات رشيد بوجدرة" المختلفة يصدر في جزأين بالعربية وجزأين بالفرنسية في نفس الوقت عن دار فراس فانون التي منحها بوجدرة حق إصدار أعماله بعد القطيعة بينه وبين البرزخ التي اتهمها بوجدرة بسرقة حقوقه الأدبية.

وكشف رشيد بوجدرة أنه استرجع أخيرا حقوقه الأدبية من دار البرزخ بعد معركة قانونية و قضائية انتهت بإنصافه وتحصيله لحقوقه ليقرر عدم التعامل مستقبلا مع دار البرزخ مفضلا دار فرانس فانون التي قال بوجدرة أن القائمين عليها شباب.