ندد مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، مرّة أخرى بالإجراءات التعسفية التي مورست عليهم من قبل إدارة المؤسسة عقب توقيفهم عن العمل تعسفيا حسب تصريحهم لـ"الشروق"، وقال العمال المفصولون عن العمل إنهم يطالبون بالعودة إلى مناصبهم وممارسة حقهم النقابي المكفول بنص مواد القانون 90-14.
ووجه مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة نداء استغاثة إلى الجهات الرسمية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حلّ لقضيتهم التي طال أمدها بعد توقيفهم من طرف مدير المؤسسة بطريقة تعسفية حسب تصريحهم لـ"الشروق اليومي".
وجاء في بيان تملك "الشروق" نسخة منه (موقع في 11 أفريل 2017) أنّ مطالبهم كثيرة على رأسها ضرورة إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، وفتح تحقيق في ملفات الترقية الخاصة بالعمال المقبلين على التقاعد النسبي، وكذا التحقيق في ملف نسبة اقتطاع الضريبة عن دخل العمال المحالين على التقاعد من سنة 2013 إلى غاية اليوم والكيفية التي على إثرها استرجع هؤلاء المحالون على التقاعد في سنة 2014 مبالغ- وصفوها- بالمعتبرة فاقت 10 ملايين سنتيم للعامل الواحد بحجة موافقة مصلحة الضرائب على تخفيض نسبة الاقتطاع.
وقال الموقعون على البيان وهم " بحري بشير، غريب رضا، عايد سفيان، نطّاف بلقاسم كمال، بومزبر عبد المنير، حمدود محمد اسماعيل، لموي سيد علي، سيفي رشيد، قرّي خالد"، إنّهم يطالبون أيضا بتحقيق في غلق وحدات المؤسسة وتحويل العمال بدافع مصلحة الخدمة وكذا التحقيق في ملف حالات هيئات المؤسسة والشروط المتبعة بخصوص تهيئتها التي تجرى من حين لأخر.
وقال العمال المطرودون عن العمل بالمؤسسة في "البيان" إنّ إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه، وذكروا: "تغيير نشاط الهيئات وتهديد مناصب عمالها من مكتبات متعددة الإعلام إلى فضاءات ثقافية في ظل صمت السلطات الرسمية وغياب المراقبة".
وأضاف الموقعون: "بعد المطالبة بتحديد موعد لعقد الجمعية بتاريخ 9 أكتوبر 2016، بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة وتمكين العمال من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.. أصبح الأعضاء مستهدفين من طرف الإدارة بالعقوبات ووصلت حد التوقيف والطرد".
وأشار الموقّعون أنّ الإدارة تعمدت إقصاء الفرع النقابي وتهميشه من خلال غلق قنوات الاتصال وسد باب الحوار، فضلا عن رفض الإدارة عقد الجمعية العامة التي دعي إليها ممثل الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى بتاريخ 10 /11/2016 بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة.
ويلفت هؤلاء أنّه بعد سد باب كل هذه الطرق لجأوا إلى تنظيم وقفتان احتجاجيتان تنديدا بتعسف الإدارة بتاريخ 19 ديسمبر و25 ديسمبر 2016 الماضي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1حاكم دبي يخصص الجائزة الأولى للطالبة الفقيدة "فاطمة"
2أزيد من مليوني طالب شاركوا في تصفيات "تحدي القراءة العربي"
3أول اجتهاد جزائري في تناول حياة سيد الخلق
4بوجدرة يرد على صنصال وكمال داوود والباشا أغا بن قانة
5ميهوبي يعزي في وفاة المدير العام لمنظمة "الألكسو"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
حسين لقرع
الشباب "العازف".. الحزبُ الأكبر في الجزائر!
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
العمال يناشدون زوخ لإنصافهم وإيفاد لجنة تحقيق
المطرودون من "مؤسسة فنون وثقافة" يطالبون بالعودة إلى مناصبهم
حسان. م
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
ندد مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، مرّة أخرى بالإجراءات التعسفية التي مورست عليهم من قبل إدارة المؤسسة عقب توقيفهم عن العمل تعسفيا حسب تصريحهم لـ"الشروق"، وقال العمال المفصولون عن العمل إنهم يطالبون بالعودة إلى مناصبهم وممارسة حقهم النقابي المكفول بنص مواد القانون 90-14.
تغطيات ذات صلة
المطرودون من "مؤسسة فنون وثقافة" يطالبون بالعودة إلى مناصبهم
ميهوبي يعزي في وفاة المدير العام لمنظمة "الألكسو"
"الخطاب الديني في وسائط الإعلام" إشكالية ملتقى دولي بمستغانم
أول اجتهاد جزائري في تناول حياة سيد الخلق
أزيد من مليوني طالب شاركوا في تصفيات "تحدي القراءة العربي"
ووجه مجموعة من عمال وموظفي مؤسسة فنون وثقافة نداء استغاثة إلى الجهات الرسمية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حلّ لقضيتهم التي طال أمدها بعد توقيفهم من طرف مدير المؤسسة بطريقة تعسفية حسب تصريحهم لـ"الشروق اليومي".
وجاء في بيان تملك "الشروق" نسخة منه (موقع في 11 أفريل 2017) أنّ مطالبهم كثيرة على رأسها ضرورة إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، وفتح تحقيق في ملفات الترقية الخاصة بالعمال المقبلين على التقاعد النسبي، وكذا التحقيق في ملف نسبة اقتطاع الضريبة عن دخل العمال المحالين على التقاعد من سنة 2013 إلى غاية اليوم والكيفية التي على إثرها استرجع هؤلاء المحالون على التقاعد في سنة 2014 مبالغ- وصفوها- بالمعتبرة فاقت 10 ملايين سنتيم للعامل الواحد بحجة موافقة مصلحة الضرائب على تخفيض نسبة الاقتطاع.
وقال الموقعون على البيان وهم " بحري بشير، غريب رضا، عايد سفيان، نطّاف بلقاسم كمال، بومزبر عبد المنير، حمدود محمد اسماعيل، لموي سيد علي، سيفي رشيد، قرّي خالد"، إنّهم يطالبون أيضا بتحقيق في غلق وحدات المؤسسة وتحويل العمال بدافع مصلحة الخدمة وكذا التحقيق في ملف حالات هيئات المؤسسة والشروط المتبعة بخصوص تهيئتها التي تجرى من حين لأخر.
وقال العمال المطرودون عن العمل بالمؤسسة في "البيان" إنّ إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه، وذكروا: "تغيير نشاط الهيئات وتهديد مناصب عمالها من مكتبات متعددة الإعلام إلى فضاءات ثقافية في ظل صمت السلطات الرسمية وغياب المراقبة".
وأضاف الموقعون: "بعد المطالبة بتحديد موعد لعقد الجمعية بتاريخ 9 أكتوبر 2016، بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة وتمكين العمال من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.. أصبح الأعضاء مستهدفين من طرف الإدارة بالعقوبات ووصلت حد التوقيف والطرد".
وأشار الموقّعون أنّ الإدارة تعمدت إقصاء الفرع النقابي وتهميشه من خلال غلق قنوات الاتصال وسد باب الحوار، فضلا عن رفض الإدارة عقد الجمعية العامة التي دعي إليها ممثل الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى بتاريخ 10 /11/2016 بغية تجديد الفرع النقابي للمؤسسة.
ويلفت هؤلاء أنّه بعد سد باب كل هذه الطرق لجأوا إلى تنظيم وقفتان احتجاجيتان تنديدا بتعسف الإدارة بتاريخ 19 ديسمبر و25 ديسمبر 2016 الماضي.