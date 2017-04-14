نظم متقاعدون وقدماء من الجيش، السبت، وقفة احتجاجية سلمية، بساحة الشهيد عباس لغرور، بقلب مدينة خنشلة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، لمطالبة السلطات المركزية، بالإسراع في تسوية مطالب هذه الفئة، من قدماء، متقاعدين، مشطوبين، جرحى، أرامل شهداء الواجب وغيرها...
المحتجون كانوا قد وصلوا منذ الساعات الأولى، من صباح السبت، إلى خنشلة، لينظموا اعتصاما وطنيا، على مستوى ساحة عباس لغرور، تحت مراقبة أمنية مكثفة، لعناصر الشرطة، التي طوقت المكان، وراقب أعوانها الساحة، منذ بداية الاحتجاج، حيث رافع خلاله المحتجون شعارات تندد بوضع هاته الفئة، الحرقة التي صدفتهم من قبل السلطة، خلال احتجاجات البويرة، ليرفعوا مطالب عديدة طالبوا بتسويتها الميدانية، منها منح الوسام العسكري، لجميع المتقاعدين، تعيين ممثلين دائمين في صندوق التقاعد العسكري، ترقية أجور المتقاعدين وتسوية جميع المنح والزيادات، وبأثر رجعي من 2008، وتسوية المعاشات، إبقاء منحة الجريح للزوجة، بعد الوفاة، تسوية ملف المشطوبين، وكذا التكفل الصحي، بالمصابين وتحسين الخدمات، ومنح الاستفادة من السكن، من خلال تخصيص حصة ثابتة للفئة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1غلق الطريق بعد إقصاء مترشح "فائز" بورقلة
2توقيف شاب بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في تلمسان
3القرية التي ظلمتها الجغرافيا ولم ينصفها التاريخ
4حملة تحسيسية لمحاربة الرمي العشوائي للخبز في رمضان
5الأمراض التنفسية تهدد الأطفال العاملين في أفران الجبس
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
حسين لقرع
الشباب "العازف".. الحزبُ الأكبر في الجزائر!
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
اعتصام وطني لقدماء الجيش بخنشلة
طّارق. م
نظم متقاعدون وقدماء من الجيش، السبت، وقفة احتجاجية سلمية، بساحة الشهيد عباس لغرور، بقلب مدينة خنشلة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، لمطالبة السلطات المركزية، بالإسراع في تسوية مطالب هذه الفئة، من قدماء، متقاعدين، مشطوبين، جرحى، أرامل شهداء الواجب وغيرها...
تغطيات ذات صلة
الكوميدي خويل لـ "الشروق": نفقات حملتي لا تتجاوز قيمة عشاء لدى منافسي
العثور على طفل اختفى قرب بحيرة ببجاية
اعتصام وطني لقدماء الجيش بخنشلة
إرهابي يسلم نفس للجيش بتمنراست
غلق الطريق بعد إقصاء مترشح "فائز" بورقلة
المحتجون كانوا قد وصلوا منذ الساعات الأولى، من صباح السبت، إلى خنشلة، لينظموا اعتصاما وطنيا، على مستوى ساحة عباس لغرور، تحت مراقبة أمنية مكثفة، لعناصر الشرطة، التي طوقت المكان، وراقب أعوانها الساحة، منذ بداية الاحتجاج، حيث رافع خلاله المحتجون شعارات تندد بوضع هاته الفئة، الحرقة التي صدفتهم من قبل السلطة، خلال احتجاجات البويرة، ليرفعوا مطالب عديدة طالبوا بتسويتها الميدانية، منها منح الوسام العسكري، لجميع المتقاعدين، تعيين ممثلين دائمين في صندوق التقاعد العسكري، ترقية أجور المتقاعدين وتسوية جميع المنح والزيادات، وبأثر رجعي من 2008، وتسوية المعاشات، إبقاء منحة الجريح للزوجة، بعد الوفاة، تسوية ملف المشطوبين، وكذا التكفل الصحي، بالمصابين وتحسين الخدمات، ومنح الاستفادة من السكن، من خلال تخصيص حصة ثابتة للفئة.