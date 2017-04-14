اعتصام وطني لقدماء الجيش بخنشلة

نظم متقاعدون وقدماء من الجيش، السبت، وقفة احتجاجية سلمية، بساحة الشهيد عباس لغرور، بقلب مدينة خنشلة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، لمطالبة السلطات المركزية، بالإسراع في تسوية مطالب هذه الفئة، من قدماء، متقاعدين، مشطوبين، جرحى، أرامل شهداء الواجب وغيرها...

المحتجون كانوا قد وصلوا منذ الساعات الأولى، من صباح السبت، إلى خنشلة، لينظموا اعتصاما وطنيا، على مستوى ساحة عباس لغرور، تحت مراقبة أمنية مكثفة، لعناصر الشرطة، التي طوقت المكان، وراقب أعوانها الساحة، منذ بداية الاحتجاج، حيث رافع خلاله المحتجون شعارات تندد بوضع هاته الفئة، الحرقة التي صدفتهم من قبل السلطة، خلال احتجاجات البويرة، ليرفعوا مطالب عديدة طالبوا بتسويتها الميدانية، منها منح الوسام العسكري، لجميع المتقاعدين، تعيين ممثلين دائمين في صندوق التقاعد العسكري، ترقية أجور المتقاعدين وتسوية جميع المنح والزيادات، وبأثر رجعي من 2008، وتسوية المعاشات، إبقاء منحة الجريح للزوجة، بعد الوفاة، تسوية ملف المشطوبين، وكذا التكفل الصحي، بالمصابين وتحسين الخدمات، ومنح الاستفادة من السكن، من خلال تخصيص حصة ثابتة للفئة.