النهضة التونسية تستنكر: تصريحات المؤخر عن الجزائر "غير مسؤولة"

قالت حركة النهضة التونسية ، السبت، أن تصريحات وزير البيئة رياض المؤخر والتي وصف فيها الجزائر بالدولة الشيوعية وليبيا ببلد القذافي بـ"غير المسؤولة".

وقال بيان للحركة، نشر على موقعها على الانترنيت "تعبر عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة في حق العلاقات الأخوية المتينة بين تونس وجارتيها الشقيقتين".

وأكدت "أن عمق العلاقات بين تونس حكما وشعبا والشقيقتين ليبيا والجزائر، اكبر من أن تهزها مثل هذه التصريحات المجانبة لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمستقبل المشترك".

ودعت الحركة "الجميع إلى احترام ثوابت علاقاتنا بجارتينا الشقيقتين لارتباطها بأمن المنطقة وبالمصالح العليا لتونس"

وكانت وسائل إعلام، نقلت عن رياض المؤخر وزير البيئة التونسي تأكيده خلال مشاركته في الملتقى الدولي "تونس أمل المتوسط"، الذي نظم مؤخرا بالعاصمة الإيطالية (روما)، إنه عندما يُسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.

وخلفت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس والجزائر كما اعتبر حزب نداء تونس الحاكم أنها لن تمس بمتانة العلاقات بين الدولتين.

والجمعة نشر وزير البيئة التونسي توضيحا على صفحته على "فايسبوك"، بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليه، أكد فيه أنه تم إخراجها من سياقها .

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