تمكنت مصالح الدرك الوطني بسيدي عيش في ولاية بجاية من استرجاع الطفل "ت.د" البالغ من العمر 5 سنوات بالقرب من بحيرة الخروف بأعالي غابة أكفادو، وبالضبط على بعد حوالي 7 كيلومترات من مكان اختفائه، وهذا على الساعة 17:45 مساء، ليتم تسليمه إلى عائلته.
وحسب خلية الإتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 3 ماي الجاري، على الساعة الثالثة زوالا حينما تلقت ذات المصالح مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055، من طرف والدة طفل من أجل التبليغ عن ضياع ابنها المسمى "ت.د" البالغ من العمر 5 سنوات، الساكن بقرية تارقة أوزمور ببجاية، حيث كان رفقة والديه في نزهة ببحيرة الخروف بأعالي غابة أكفادو.
وفور تلقي المكالمة، تم الشروع في البحث عن الطفل المختفي ووضع مخطط شامل لمراقبة الحواجز الأمنية وإطلاق دوريات عبر إقليم الولاية، مع تكوين دورية فورية بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش، مرفوق بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأكفادو وسيدي عيش، وكذا عناصر فصيلة الأمن والتدخل بسيدي عيش، بالإضافة إلى الإستعمال الثنائي السينوـ تقني إختصاص تقفي الآثار، كما تم التنقل إلى مكان اختفاء الطفل بالبحيرة سالفة الذكر، أين تم تمشيط المكان بمساعدة بعض مواطني المنطقة، حتى تم العثور عليه بالقرب من قرية أمفداسن بلدية أكفادو على بعد حوالي 7 كيلومتر من مكان إختفائه وهذا على الساعة 17:45 مساء، ليتم تسليمه إلى أفراد عائلته.
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العثور على طفل اختفى قرب بحيرة ببجاية
توفيق بن يحيى
تمكنت مصالح الدرك الوطني بسيدي عيش في ولاية بجاية من استرجاع الطفل "ت.د" البالغ من العمر 5 سنوات بالقرب من بحيرة الخروف بأعالي غابة أكفادو، وبالضبط على بعد حوالي 7 كيلومترات من مكان اختفائه، وهذا على الساعة 17:45 مساء، ليتم تسليمه إلى عائلته.
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العثور على طفل اختفى قرب بحيرة ببجاية
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وحسب خلية الإتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 3 ماي الجاري، على الساعة الثالثة زوالا حينما تلقت ذات المصالح مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055، من طرف والدة طفل من أجل التبليغ عن ضياع ابنها المسمى "ت.د" البالغ من العمر 5 سنوات، الساكن بقرية تارقة أوزمور ببجاية، حيث كان رفقة والديه في نزهة ببحيرة الخروف بأعالي غابة أكفادو.
وفور تلقي المكالمة، تم الشروع في البحث عن الطفل المختفي ووضع مخطط شامل لمراقبة الحواجز الأمنية وإطلاق دوريات عبر إقليم الولاية، مع تكوين دورية فورية بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش، مرفوق بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأكفادو وسيدي عيش، وكذا عناصر فصيلة الأمن والتدخل بسيدي عيش، بالإضافة إلى الإستعمال الثنائي السينوـ تقني إختصاص تقفي الآثار، كما تم التنقل إلى مكان اختفاء الطفل بالبحيرة سالفة الذكر، أين تم تمشيط المكان بمساعدة بعض مواطني المنطقة، حتى تم العثور عليه بالقرب من قرية أمفداسن بلدية أكفادو على بعد حوالي 7 كيلومتر من مكان إختفائه وهذا على الساعة 17:45 مساء، ليتم تسليمه إلى أفراد عائلته.