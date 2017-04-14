قال الفنان فتحي خويل، الذي خطف الأنظار بحصوله على مقعد برلماني عن ولاية الجلفة، إن فوز المرحوم شيخ عطا الله بمقعد برلماني في السابق حفزه لدخول معترك الانتخاب وفوزه بمقعد برلماني عن طريق قائمة حرة أطلق عليها "أبناء الشعب". وأضاف فتحي لـ "الشروق"، أن المرحوم شيخ عطالله الذي عانى كثيرا في مساره الفني والاجتماعي مكنه من خوض هذه التجربة السياسية الأولى في حياته، وحقق الفنان الفكاهي فتحي خويل أو كما يسمى فنان فتحي البخاري مفاجأة كبيرة في ولاية الجلفة بحصوله على ما يقارب 9 آلاف صوت مكنته من الفوز بمقعد في البرلمان.
وقال خويل إن هذا الفوز "هو لصالح الشباب، وجاء من أجل ولاية الجلفة"، مؤكدا أن الفن هو ساعة في اليوم فقط وهو الشيء الذي أراد أن يشارك به من حوله، مضيفا في ذات السياق، أنه أنهى دراسته ماستر 2 تخصص هندسة مدنية مقاومة الزلازل، معتبرا أن الفن هو فسحة وتمكن من الولوج إليه كهواية فقط واستطاع أن يحترفه، ورد على منتقديه أثناء تفكيره في دخول الانتخابات، قائلا: "شكرا لمن ساعدني وشكرا لمن انتقدني لأن انتقاده حفز البعض على مساعدتي". وفي سؤال بخصوص مواصله الفن قال فتحي: ''لا أظن أني سأبقى في الفن وتبقى نفحات فقط"، مضيفا "أن حملته الانتخابية لم تكلف قيمة مأدبة عشاء لبعض الأحزاب المنافسة ونحن خاطبنا العقول".
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نورين. ع
قال الفنان فتحي خويل، الذي خطف الأنظار بحصوله على مقعد برلماني عن ولاية الجلفة، إن فوز المرحوم شيخ عطا الله بمقعد برلماني في السابق حفزه لدخول معترك الانتخاب وفوزه بمقعد برلماني عن طريق قائمة حرة أطلق عليها "أبناء الشعب". وأضاف فتحي لـ "الشروق"، أن المرحوم شيخ عطالله الذي عانى كثيرا في مساره الفني والاجتماعي مكنه من خوض هذه التجربة السياسية الأولى في حياته، وحقق الفنان الفكاهي فتحي خويل أو كما يسمى فنان فتحي البخاري مفاجأة كبيرة في ولاية الجلفة بحصوله على ما يقارب 9 آلاف صوت مكنته من الفوز بمقعد في البرلمان.
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وقال خويل إن هذا الفوز "هو لصالح الشباب، وجاء من أجل ولاية الجلفة"، مؤكدا أن الفن هو ساعة في اليوم فقط وهو الشيء الذي أراد أن يشارك به من حوله، مضيفا في ذات السياق، أنه أنهى دراسته ماستر 2 تخصص هندسة مدنية مقاومة الزلازل، معتبرا أن الفن هو فسحة وتمكن من الولوج إليه كهواية فقط واستطاع أن يحترفه، ورد على منتقديه أثناء تفكيره في دخول الانتخابات، قائلا: "شكرا لمن ساعدني وشكرا لمن انتقدني لأن انتقاده حفز البعض على مساعدتي". وفي سؤال بخصوص مواصله الفن قال فتحي: ''لا أظن أني سأبقى في الفن وتبقى نفحات فقط"، مضيفا "أن حملته الانتخابية لم تكلف قيمة مأدبة عشاء لبعض الأحزاب المنافسة ونحن خاطبنا العقول".