النقابيان عمراوي وشابخ فرحات في البرلمان

ظفر، نقابيان في قطاع التربية بالعضوية في المجلس الشعبي الوطني، بعد نضال طويل في العمل النقابي، ويتعلق الأمر بكل من شابخ فرحات الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، ومسعود عمراوي المكلف السابق بالإعلام والاتصال بنقابة "لونباف"، فيما تبخر حلم نوار العربي الأمين الوطني السابق لنقابة "الكناباست".

وعكس ما كان متوقعا، لم يحصل نوار العربي المنسق الوطني السابق لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، الذي ترشح على رأس قائمة "الأفافاس" بولاية سطيف، بمقعد بالبرلمان.

لكن يبدو أن مغادرة مسعود عمراوي المكلف السابق بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للنقابة وابتعاده عنها، قد حقق حلمه في الالتحاق بقبة البرلمان، بحيث تمكن من الظفر بمقعد.

كما تمكن شابخ فرحات، من الظفر بمقعد بالغرفة السفلى بالبرلمان، بعد ترشحه تحت مظلة "الأرندي" بالعاصمة، وهو النقابي المعروف بدفاعه المستميت عن وزارة التربية، الذي كان قد أطلق عهدا على نفسه خلال الحملة الانتخابية أمام إطارات وزارة التربية في اجتماع رسمي، بالدفاع عن وزيرة التربية نورية بن غبريط "ظالمة" أو "مظلومة" في حال فوزه في التشريعيات.