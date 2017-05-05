شارك الروائيان الجزائريان واسيني الأعرج وعلاوة كوسة في الدورة الأولى لملتقى الرواية العربية بنابل (شمال شرق تونس) "4 إلى 6 ماي الجاري"، بحضور روائيين من عدة بلدان عربية وفقا للصحافة التونسية.
ونشط واسيني الأعرج خلال هذه التظاهرة الأدبية - التي نظمت تحت شعار "الرواية التاريخية" وكرمت الروائي التونسي حسين بن عمو - مداخلة بعنوان "الرواية والتاريخ: هشاشة العلاقة وارتباك الحدود"، في حين قدم الروائي علاوة كوسة مداخلة حول "تجليات التاريخي في الرواية العربية".
ومن الروائيين المشاركين في هذا الملتقى، السوداني أمير تاج السر والعراقي حكمت الحاج والتونسي جلول عزونة والمصري ناصر عراق.
ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل إلى تسليط الضوء على واقع الرواية في العالم العربي وفقا للقائمين عليه.
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واسيني الأعرج وعلاوة كوسة في ملتقى الرواية بتونس
ق. ث
شارك الروائيان الجزائريان واسيني الأعرج وعلاوة كوسة في الدورة الأولى لملتقى الرواية العربية بنابل (شمال شرق تونس) "4 إلى 6 ماي الجاري"، بحضور روائيين من عدة بلدان عربية وفقا للصحافة التونسية.
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ونشط واسيني الأعرج خلال هذه التظاهرة الأدبية - التي نظمت تحت شعار "الرواية التاريخية" وكرمت الروائي التونسي حسين بن عمو - مداخلة بعنوان "الرواية والتاريخ: هشاشة العلاقة وارتباك الحدود"، في حين قدم الروائي علاوة كوسة مداخلة حول "تجليات التاريخي في الرواية العربية".
ومن الروائيين المشاركين في هذا الملتقى، السوداني أمير تاج السر والعراقي حكمت الحاج والتونسي جلول عزونة والمصري ناصر عراق.
ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل إلى تسليط الضوء على واقع الرواية في العالم العربي وفقا للقائمين عليه.