عبر عبد القادر والي، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني خلال تشريعيات 4 ماي، السبت، عن ارتياحه الكبير لنتائج الانتخابات على مستوى ولاية مستغانم أين حصد الحزب العتيد 5 مقاعد من مجموع 9 مقاعد للدائرة الانتخابية، مستبعدا أي احتجاج أو رفض لهذه النتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
ووعد وزير الموارد المائية والبيئة في ندوة صحفية بمستغانم، سكان الولاية بفتح مداومة له بمقر عاصمة الولاية، بغرض تسجيل ومعالجة انشغالات المواطنين.
وذكر المتحد أنه إختار الترشح بمستغانم عن قناعة بعد ما كان مرشحا في قائمة وهران "التي انسحبت منها قبل 48 ساعة عن غلق ملف الترشيحات على مستوى الحزب". ونفى متصدر قائمة الأفلان، أي احتجاج أو رفض حيال الخمسة مقاعد المتحصل عليها، في رده على الأخبار التي تتحدث عن حصول الجبهة على 8 مقاعد.
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عبد القادر والي: انسحبت من قائمة وهران في آخر لحظة
العربي بن زيدان
عبر عبد القادر والي، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني خلال تشريعيات 4 ماي، السبت، عن ارتياحه الكبير لنتائج الانتخابات على مستوى ولاية مستغانم أين حصد الحزب العتيد 5 مقاعد من مجموع 9 مقاعد للدائرة الانتخابية، مستبعدا أي احتجاج أو رفض لهذه النتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
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ووعد وزير الموارد المائية والبيئة في ندوة صحفية بمستغانم، سكان الولاية بفتح مداومة له بمقر عاصمة الولاية، بغرض تسجيل ومعالجة انشغالات المواطنين.
وذكر المتحد أنه إختار الترشح بمستغانم عن قناعة بعد ما كان مرشحا في قائمة وهران "التي انسحبت منها قبل 48 ساعة عن غلق ملف الترشيحات على مستوى الحزب". ونفى متصدر قائمة الأفلان، أي احتجاج أو رفض حيال الخمسة مقاعد المتحصل عليها، في رده على الأخبار التي تتحدث عن حصول الجبهة على 8 مقاعد.