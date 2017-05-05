نيجيريا: الإفراج عن العشرات من الفتيات المختطفات لدى"بوكو حرام"

أعلنت مصادر حكومية نيجيرية ،السبت، أن جماعة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن عشرات التلميذات المختطفات لديها منذ العام 2014. وأكد مسؤول نيجيري أن عملية الإفراج جائت من خلال مفاوضات بين الجماعة المتشددة والحكومة النيجيرية.

قال مسؤولون نيجيريون ،السبت، أن جماعة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن 82 تلميذة من بين مجموعة تضم أكثر من 200 فتاة كانت الجماعة خطفتهم من بلدة شيبوك الشمالية في أبريل 2014 ،حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن الإفراج عن الفتيات جاء من خلال مفاوضات مع الحكومة.

وكانت جماعة بوكو حرام قد نشرت فيديو في 14 أبريل الماضي تظهر فيه 15 فتاة ترتدين حجابا أسودا وهن يكشفن أسماءهن ويؤكدن أنهن خطفن في شيبوك شمال شرق نيجيريا.

وهذا أول فيديو يتيح تأكيد أن بعض المخطوفات لازلن على قيد الحياة، منذ فيديو سابق للتنظيم المتطرف في ماي 2014.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ أربع سنوات، تم تحرير 500 منهم في الأشهر الأخيرة. وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.

ويؤكد الجيش النيجيري أنه يعرف مكان وجود تلميذات شيبوك، في ضواحي غابة سامبيسا بولاية بورنو ،شمال شرق نيجيريا، لكنه يقول إن شن عملية عسكرية قد يعرض حياتهن للخطر.