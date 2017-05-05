حدد مركزها شمال غرب مروانة
هزة أرضية بقوة 3 درجات بباتنة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجة على سلم ريشتر، صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 10 و09 دقيقة باتنة.
وذكر بيان لمركز البحث، في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية قد تم تحديده بـ12 كيلومتر شمال غرب مروانة التابعة لولاية باتنة.
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حدد مركزها شمال غرب مروانة
هزة أرضية بقوة 3 درجات بباتنة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجة على سلم ريشتر، صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 10 و09 دقيقة باتنة.
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وذكر بيان لمركز البحث، في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية قد تم تحديده بـ12 كيلومتر شمال غرب مروانة التابعة لولاية باتنة.