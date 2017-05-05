حدد مركزها شمال غرب مروانة

هزة أرضية بقوة 3 درجات بباتنة

date 2017/05/07 views 57 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجة على سلم ريشتر، صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 10 و09 دقيقة باتنة.

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وذكر بيان لمركز البحث، في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية قد تم تحديده بـ12 كيلومتر شمال غرب مروانة التابعة لولاية باتنة.

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