إلى غاية منتصف النهار

28.23 بالمائة نسبة المشاركة في رئاسيات فرنسا

date 2017/05/07 views 374 comments 0
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icon-writer وكالات

بلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع 28.23 بالمائة حتى منتصف النهار في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

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وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة بلغت 28.23 بالمائة ظهر الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها زعيم حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان.

وبذلك تكون نسبة المشاركة قريبة جدا من تلك التي سجلت في الوقت نفسه في الدورة الأولى التي جرت في 23 أفريل (28.54 بالمائة)، لكنها أقل من نسبة المشاركة في الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي في 2012 عندما وصلت ظهرا إلى 30,66 بالمائة.

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