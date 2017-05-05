أطلق متعامل الهاتف النقال"أوريدو" تعبئات جديدة على عرض"ماكسي هيا"، تسمح بالإستفادة من ميزة الصوت والبيانات خلال فترة استخدام الهاتف للإتصال، بداية من 1000 دج.
وقال المتعامل في بيان له الأحد، تحصل موقع"الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن الزبون سيستفيد من رصيد معبأ إضافي يسمح بمكلمات غير محدودة نحو شبكة "أوريدو"، بالإضافة إلى استعمال شبكة الأنترنت مجانا، هذه
الخدمة -حسب المتعامل- متوفرة عبر شبكته للبيع بـ 48 ولاية.
ويمنح المتعامل زبائنه المستخدمين للتعبئات الجديدة لعرض "ماكسي هيا" الجديد، مكالمات غير محدودة نحو الشبكة نفسها وأنترنت إلى غاية 10 جيغا أوكتي، علاوة عن رصيد معبأ مماثل لقيمة الدفع للمكالمات والرسائل
النصية القصيرة نحو جميع الشبكات ونحو الخارج صالحة لمدة 30 يوما.
وعن التعبئات الجديد المقدمة من طرف المتعامل "أوريدو"، نجدها متوفرة في ثلاثة أنواع، هي "ماكسي هيا 1000، الذي سيستفيد من خلاله الزيون من مكالمات غير محدودة ابتداءا من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة صباحا، و1.5 جيغا أوكتي من الأنترنت بالإضافة إلى رصيد إضافي يقدر بـ1000 دج صالح للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو الشبكات الثابتة والنقالة داخل وخارج الوطن.
أما النوع الثاني من الخدمة، فتتمثل في منح 2000 دج رصيد صالح لكل المكالمات عند تعبئة عرض "ماكسي هيا" 2000، ومنح 4 جيغا أوكتي من الأنترنت، والخدمة الثالثة الممنوحة من طرف المتعامل "أوريدو"، تمنح 3500 دج كرصيد إضافي عن القيمة الممنوحة نفسها، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو "أوريدو" و10 جيغا أوكتي من الأنترنت.
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مكالمات غير محدودة وأنترنت مجانا
"أوريدو" تطلق تعبئات جديدة لعرض "ماكسي هيا"
منير ر
أطلق متعامل الهاتف النقال"أوريدو" تعبئات جديدة على عرض"ماكسي هيا"، تسمح بالإستفادة من ميزة الصوت والبيانات خلال فترة استخدام الهاتف للإتصال، بداية من 1000 دج.
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وقال المتعامل في بيان له الأحد، تحصل موقع"الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن الزبون سيستفيد من رصيد معبأ إضافي يسمح بمكلمات غير محدودة نحو شبكة "أوريدو"، بالإضافة إلى استعمال شبكة الأنترنت مجانا، هذه
الخدمة -حسب المتعامل- متوفرة عبر شبكته للبيع بـ 48 ولاية.
ويمنح المتعامل زبائنه المستخدمين للتعبئات الجديدة لعرض "ماكسي هيا" الجديد، مكالمات غير محدودة نحو الشبكة نفسها وأنترنت إلى غاية 10 جيغا أوكتي، علاوة عن رصيد معبأ مماثل لقيمة الدفع للمكالمات والرسائل
النصية القصيرة نحو جميع الشبكات ونحو الخارج صالحة لمدة 30 يوما.
وعن التعبئات الجديد المقدمة من طرف المتعامل "أوريدو"، نجدها متوفرة في ثلاثة أنواع، هي "ماكسي هيا 1000، الذي سيستفيد من خلاله الزيون من مكالمات غير محدودة ابتداءا من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة صباحا، و1.5 جيغا أوكتي من الأنترنت بالإضافة إلى رصيد إضافي يقدر بـ1000 دج صالح للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو الشبكات الثابتة والنقالة داخل وخارج الوطن.
أما النوع الثاني من الخدمة، فتتمثل في منح 2000 دج رصيد صالح لكل المكالمات عند تعبئة عرض "ماكسي هيا" 2000، ومنح 4 جيغا أوكتي من الأنترنت، والخدمة الثالثة الممنوحة من طرف المتعامل "أوريدو"، تمنح 3500 دج كرصيد إضافي عن القيمة الممنوحة نفسها، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو "أوريدو" و10 جيغا أوكتي من الأنترنت.