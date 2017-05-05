أثقل حصيلة سجلت في المدية ستة قتلى في حوادث مرور خلال يومين

لقي ستة أشخاص حتفهم وجرح 46 آخرون، في حوادث مرور مختلفة وقعت خلال اليومين الماضيين، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر البيان أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية المدية، حيث توفي شخص وجرح 10 آخرين في حادثي مرور، أما ولاية غرداية فقد أصيب 34 شخصا على خلفية حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تعمل على الخط الرابط بين خط بسكرة وأدرار على مستوى الطريق الوطني رقم 51 على بعد 120 كيلومتر من المنيعة.