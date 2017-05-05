قال إن مقر "حزب العمال" بقالمة تعرض للاعتداء قوادرية يؤكد تسجيل تجاوزات ويطعن لدى المجلس الدستوري

قال متصدر قائمة حزب العمال بقالمة، النائب البرلماني للعهدة المنقضية، إسماعيل قوادرية، في اتصال بـ "الشروق"، السبت، إنه سجل جملة من التجاوزات خلال سير العملية الانتخابية، بعدد من المكاتب والمراكز الانتخابية، ببعض بلديات الولاية، وقد أعدّ ملفا كاملا و"بالأدلة الكاملة والدامغة عن تلك التجاوزات"، التي يقدم بشأنها طعنا أمام الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وأمام المجلس الدستوري صبيحة الأحد.

وذكر قوادرية أن مترشحي حزب العمال تعرضوا يوم الانتخاب لتحرشات واعتداءات انتهت بالاعتداء على مكتب مداومة الحزب بحي 500 مسكن، وتحطيم زجاج مدخله، ما دفع به إلى رفع شكوى رسمية أمام مصالح المناوبة المركزية بأمن الولاية، ضد المعتدين، الذين قال إنهم من بعض التشكيلات السياسية التي عملت على إلهاء مترشحي الحزب وشغلهم بتلك التحرشات حتى لا يتمكنوا من متابعة العملية الانتخابية ومراقبة ما يحدث فيها من تجاوزات.