مديرية الصحة لولاية الجزائر إجراءات وقائية لتفادي حالات التسمم خلال رمضان

كشفت مديرية الصحة لولاية الجزائر عن برنامج حملات تحسيسية تحسبا لشهر رمضان الكريم، يتضمن "التبرع بالدم" و"الأمراض المزمنة" وإجراءات وقائية أخرى لتفادي وقوع حالات تسمم على مستوى المطاعم الجماعية.

وكشف المدير الولائي للصحة، محمد ميراوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أن هذه الإجراءات الوقائية تهدف إلى حماية صحة المستهلك والتي مست بشكل كبير اليد العاملة المشرفة على مختلف هذه المطاعم الجماعية في ضمان الفحص الطبي لجميع العمال المكلفين بتحضير وجبات الفطور الجماعي حفاظا على الصحة العمومية.

كما تعكف ذات المصالح حسب المسؤول على ضبط عدد من الإجراءات الاحترازية قبل حلول شهر رمضان كتخصيص فرقة طبية لمراقبة دورية للمواد الغذائية واللحوم المستعملة من قبل هذه المطاعم في تحضير الوجبات الجماعية التي تقدم على مستوى مطاعم الرحمة التي خصصتها الولاية للفئات المعوزة.

وأشار المتحدث إلى أنه إلى جانب معاينة مراكز ومطاعم الإفطار الجماعي يتم كذلك مراقبة المحلات والأسواق والمياه الصالحة للشرب عن طريق مكاتب النظافة وحفظ الصحة البلدية.

وأضاف أنه خلال شهر رمضان سيتم تكثيف الفرق الطبية والمداومات لمواجهة الضغط المرتقب تسجيله خاصة على مستوى المصالح الإستعجالية من أجل تقديم رعاية وخدمات صحية في المستوى وبتكفل أحسن.

وأوضح أنه تم وضع خارطة صحية بالمصالح الاستعجالية خلال الشهر للتكفل بالمرضى حيث سيتم تكثيف الفرق الطبية والشبه الطبية على مستوى 85 عيادة متعددة الخدمات ومنها 41 وحدة صحية جوارية إستعجالية تشكل حزام صحي للعاصمة تعمل 24/24 سا وبنظام المداومة لتدعيم الخدمات الصحية لـ8 مؤسسات إستشفائية و5 مراكز جامعية و 12 مؤسسة إستشفائية متواجدة عبر ولاية الجزائر.

وفي ذات الصدد أشار المتحدث إلى أنه تم خلال سنة 2016 على مستوى المداومات نقاط على مستوى عيادات الصحة الجوارية التكفل وفحص أزيد من 1 مليون و500 ألف مواطن وهو ما يمثل 40 بالمائة من عدد سكان العاصمة.

وضمن الإجراءات الطبية أيضا خلال رمضان سيتم - حسب ميراوي - تدعيم مخزون الأدوية وتوفير مختلف المستهلكات الطبية كالأكسجين ولوازم الدم وكل ما تتطلبه الحالات الإستعجالية بالعيادات المتعددة الخدمات وتكون هناك مراقبة لهاته الوحدات الصحية من خلال العملية التفتيشية التي تقوم بها المديرية دوريا ويتم تكثيفها في رمضان بغية متابعة ومرافقة الموارد البشرية الموجودة بهذه المؤسسات.

وفي إطار حرصها على المشاركة في مختلف العمليات التضامنية التي سيتم تنظيمها خلال الشهر الفضيل ستطلق مديرية الصحة حملات للتبرع بالدم على مستوى مساجد العاصمة بداية من 28 ماي الجاري وذلك بالتنسيق مع مراكز حقن الدم الإستشفائية وأئمة المساجد والجمعيات الناشطة في هذا المجال وتتواصل إلى غاية 22 جوان القادم.

وذكر المصدر أنه تم أيضا تخصيص أبواب مفتوحة تحسيسية تؤطرها فرق طبية مختصة لتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية تعامل المصابين بالأمراض المزمنة كمرضى السكري والضغط الدموي والربو وغيرها مع الصيام.