استقبل الملك محمد السادس، الجمعة، بباريس فنان بلاده سعد لمجرد. وحسب ما تناقلته المواقع الإخبارية، الأحد، فإن هذا اللقاء جاء بناء على طلب من عائلة لمجرد التي ألحت كثيرا حتى يتم استقبالها من قبل الملك.
وهذا قصد تقديم شكرها لمحمد السادس مباشرة. ونقل موقع "سكوب" الإخباري نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن عائلة لمجرد استعانت بالمحامي "موريتي"، الملقب بالوحش، الذي توسط لها عدة مرات من أجل إجراء هذا اللقاء الملكي.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن هذا اللقاء لم يدم طويلا، وعبر من خلاله لمجرد وعائلته عن سعادتهم بلقاء الملك الذي "خفف من المحنة التي يمرون بها".
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سعد لمجرد يلتقي محمد السادس بوساطة من "الوحش"
زهية. م/ وكالات
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
استقبل الملك محمد السادس، الجمعة، بباريس فنان بلاده سعد لمجرد. وحسب ما تناقلته المواقع الإخبارية، الأحد، فإن هذا اللقاء جاء بناء على طلب من عائلة لمجرد التي ألحت كثيرا حتى يتم استقبالها من قبل الملك.
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وهذا قصد تقديم شكرها لمحمد السادس مباشرة. ونقل موقع "سكوب" الإخباري نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن عائلة لمجرد استعانت بالمحامي "موريتي"، الملقب بالوحش، الذي توسط لها عدة مرات من أجل إجراء هذا اللقاء الملكي.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن هذا اللقاء لم يدم طويلا، وعبر من خلاله لمجرد وعائلته عن سعادتهم بلقاء الملك الذي "خفف من المحنة التي يمرون بها".