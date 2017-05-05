لقي شخص مصرعه، ونقل ثلاثة آخرين، ليلة السبت، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن متأثرين بأعراض ضيق تنفس واستنشاق أدخنة سامة، في حريق ضخم استهدف في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا، المركز التجاري ـ المغرب العربي ـ الواقع بشارع فلسطين بالمدينة البترولية آرزيو في ولاية وهران، والمعروف لدى أهالي المنطقة باسم ـ لافوار ـ.
وبحسب مصدر بمديرية الحماية المدنية في تصريحه لـ"الشروق"، فإن عدد الضحايا يقدر بأربع، منهم رجل تفحم جسده بالكامل، وتعذر التعرف على هويته، لكن يعتقد أنه الحارس الليلي للمكان، مضيفا أنه تم إخضاع جثمانه للتشريح الطبي، بالإضافة إلى تسجيل 3 مصابين كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، وتم إسعافهم في الوقت المناسب، إلى جانب خسائر مادية معتبرة، شملت جزءا من المبنى الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ1048 متر مربع، وما كان يحتويه من سلع تجارية، موضحا أن عواقب الحادث كادت أن تكون أفدح، وأضراره أثقل، بسبب طبيعة نشاط تجار المركز المتخصصين في بيع الملابس ومواد التجميل والتنظيف المنزلي والبلاستيك، والتي ساهمت في سرعة انتشار اللهب، لكنه أكد على تمكن مصالح الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتقليص ما أمكن من حجم الخسائر المادية، وتطويق النيران التي اشتعلت على مستوى الطابق الأرضي، قبل التهامها مساحات تجارية أخرى بالطابق العلوي، وقد تم فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة.
في حين، تروج مصادر غير رسمية أن يكون مصدر الحادث، قارورة غاز تعرضت للانفجار، وهي تخص بائع فشار (ذرة متحول) ينشط داخل المركز.
للتذكير، حادثة احتراق المركز التجاري المغرب العربي، تعد الثانية التي وقعت في وهران في ظرف شهر واحد فقط، بعد تلك التي استهدفت سوبيرات الصديقية، لكن الأخيرة كانت بخسائر أثقل، منها قتيل.
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بعد شهر واحد عن حادث مماثل استهدف "سوبيرات"
مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حريق مهول بمركز تجاري في وهران
خيرة غانو
لقي شخص مصرعه، ونقل ثلاثة آخرين، ليلة السبت، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن متأثرين بأعراض ضيق تنفس واستنشاق أدخنة سامة، في حريق ضخم استهدف في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا، المركز التجاري ـ المغرب العربي ـ الواقع بشارع فلسطين بالمدينة البترولية آرزيو في ولاية وهران، والمعروف لدى أهالي المنطقة باسم ـ لافوار ـ.
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وبحسب مصدر بمديرية الحماية المدنية في تصريحه لـ"الشروق"، فإن عدد الضحايا يقدر بأربع، منهم رجل تفحم جسده بالكامل، وتعذر التعرف على هويته، لكن يعتقد أنه الحارس الليلي للمكان، مضيفا أنه تم إخضاع جثمانه للتشريح الطبي، بالإضافة إلى تسجيل 3 مصابين كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، وتم إسعافهم في الوقت المناسب، إلى جانب خسائر مادية معتبرة، شملت جزءا من المبنى الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ1048 متر مربع، وما كان يحتويه من سلع تجارية، موضحا أن عواقب الحادث كادت أن تكون أفدح، وأضراره أثقل، بسبب طبيعة نشاط تجار المركز المتخصصين في بيع الملابس ومواد التجميل والتنظيف المنزلي والبلاستيك، والتي ساهمت في سرعة انتشار اللهب، لكنه أكد على تمكن مصالح الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتقليص ما أمكن من حجم الخسائر المادية، وتطويق النيران التي اشتعلت على مستوى الطابق الأرضي، قبل التهامها مساحات تجارية أخرى بالطابق العلوي، وقد تم فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة.
في حين، تروج مصادر غير رسمية أن يكون مصدر الحادث، قارورة غاز تعرضت للانفجار، وهي تخص بائع فشار (ذرة متحول) ينشط داخل المركز.
للتذكير، حادثة احتراق المركز التجاري المغرب العربي، تعد الثانية التي وقعت في وهران في ظرف شهر واحد فقط، بعد تلك التي استهدفت سوبيرات الصديقية، لكن الأخيرة كانت بخسائر أثقل، منها قتيل.