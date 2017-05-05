بعد شجار دامٍ كهل يقتل صهره بدهسه بسيارة في بسكرة

أمر اضي التحقيق لدى محكمة سيدي عقبة شرق بسكرة، مساء السبت، إيداع كهل يبلغ 49 سنة الحبس الاحتياطي ووجهه له العدالة تهمة ارتكاب جريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صهره البالغ 45 سنة، بعدما أوقف رجال الدرك الوطني المتركزة بإقليم سيدي عقبة المشتبه به بعد سلسلة تحريات واعتراف الجاني بجرمه المقترف من خلال التحريات الأمنية.

الجريمة واستناد لمعطيات محلية وقعت ليلة الأربعاء إلى الخميس حينما التقى الجاني والضحية بالمكان المسمى قرية التهودة الأثرية النائية التي تبعد عن بلدية سيدي عقبة ببضع كيلومترات، حيث نشب بين الطرفين شجار دام وعنيف خلص باستعمال الجاني مركبته النفعية في دهس الضحية عدة مرات ثم لذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

الضحية عثر عليه مواطنون ملقى ارضا وينازع ومصاب بعدة جروح خطيرة استدعت تحوليه في البداية إلى الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية بسيدي عقبة ونظر للحالة الحرجة للضحية تطلب نقلة نهاية الأسبوع لمستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية وهناك فارق الحياة متأثر بجروح بليغة في عدة أنحاء من جسمه نتيجة الدهس العنيف بالمركبة.