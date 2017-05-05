فيما حمله 20 من حزب الأفلان ونصفهم من حزب الأرندي و23 من بقية الأحزاب اسم "محمد" يتربع على نواب البرلمان الجديد

تربع اسم "محمد" على أسماء البرلمانيين الجدد الفائزين في التشريعيات الأخيرة لسنة 2017، حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 53 نائبا، موزعين على 14 حزبا، و5 قوائم حرة، ينحدرون من 32 ولاية، ليصبح اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الأكثر انتشارا بين البرلمانيين الجدد.

هذا، ولم يقتصر فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمقاعد الـ 164 مقابل 97 للأرندي بل تعدى إلى الذين حملوا هذا الاسم المبارك، حيث حمله 20 برلمانيا ينتمون إلى حزب جمال ولد عباس، بينما حمله نصفهم من حزب أحمد أويحيى.

واحتلت ولاية المسيلة الصدارة، حيث حمل هذا الاسم المبارك أربعة برلمانيين، هم: وبيبي، وأحميدي، وهلالي، وبن شلالي، ينتمون إلى أربعة أحزاب، هي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والاتحاد للتجمع الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني، لتليها ولايات أدرار، ومستغانم، وعين الدفلة، وغرداية، والجزائر العاصمة، ووهران، حيث حمله 3 برلمانيين من كل ولاية، تم ولايات المدية وسيدي بلعباس، وتندوف، وغليزان، وسكيكدة وغيرها من الولايات، البالغ عددها 32، المنتشرة عبر ربوع الوطن، ليصبح أكثر الأسماء انتشارا، وعلى رأس أوسع الأسماء في الجزائر الذين يحملون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بالنسبة إلى البرلمانيات، فيتصدر اسم نورة القائمة، ثم خيرة، وفاطمة وعائشة ونعيمة الذي حملته رئيسة حزب العدل والبيان الفائزة بمقعد عن ولاية بومرداس، ولويزة الذي حملته الأمينة العامة لحزب العمال حنون، ليتأكد مدي انتشار اسم حبيبنا الرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم، ليتدارك البرلمانيون الجدد مدى كرم الله سبحانه وتعالى على رسوله وعبده الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يعلق عليهم من صوتوا عليهم آمالا عريضة بأن يكونوا على قد هذا الاسم الذي تسموا به بالاقتداء به في قبة البرلمان، فهو من دلائل محبة الجزائريين خاصة والمسلمين عامة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.