تربع اسم "محمد" على أسماء البرلمانيين الجدد الفائزين في التشريعيات الأخيرة لسنة 2017، حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 53 نائبا، موزعين على 14 حزبا، و5 قوائم حرة، ينحدرون من 32 ولاية، ليصبح اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الأكثر انتشارا بين البرلمانيين الجدد.
هذا، ولم يقتصر فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمقاعد الـ 164 مقابل 97 للأرندي بل تعدى إلى الذين حملوا هذا الاسم المبارك، حيث حمله 20 برلمانيا ينتمون إلى حزب جمال ولد عباس، بينما حمله نصفهم من حزب أحمد أويحيى.
واحتلت ولاية المسيلة الصدارة، حيث حمل هذا الاسم المبارك أربعة برلمانيين، هم: وبيبي، وأحميدي، وهلالي، وبن شلالي، ينتمون إلى أربعة أحزاب، هي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والاتحاد للتجمع الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني، لتليها ولايات أدرار، ومستغانم، وعين الدفلة، وغرداية، والجزائر العاصمة، ووهران، حيث حمله 3 برلمانيين من كل ولاية، تم ولايات المدية وسيدي بلعباس، وتندوف، وغليزان، وسكيكدة وغيرها من الولايات، البالغ عددها 32، المنتشرة عبر ربوع الوطن، ليصبح أكثر الأسماء انتشارا، وعلى رأس أوسع الأسماء في الجزائر الذين يحملون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة إلى البرلمانيات، فيتصدر اسم نورة القائمة، ثم خيرة، وفاطمة وعائشة ونعيمة الذي حملته رئيسة حزب العدل والبيان الفائزة بمقعد عن ولاية بومرداس، ولويزة الذي حملته الأمينة العامة لحزب العمال حنون، ليتأكد مدي انتشار اسم حبيبنا الرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم، ليتدارك البرلمانيون الجدد مدى كرم الله سبحانه وتعالى على رسوله وعبده الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يعلق عليهم من صوتوا عليهم آمالا عريضة بأن يكونوا على قد هذا الاسم الذي تسموا به بالاقتداء به في قبة البرلمان، فهو من دلائل محبة الجزائريين خاصة والمسلمين عامة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1عبد القادر والي: انسحبت من قائمة وهران في آخر لحظة
2الخارجية تستدعي السفير التونسي
3مساهل: لا نبحث عن المجد في ليبيا
4اسم "محمد" يتربع على نواب البرلمان الجديد
5أيّ دور لأويحيى في المرحلة المقبلة؟
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
عبد الناصر
... وماذا عن برلمان 61.75 من المائة؟
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
حسين لقرع
الشباب "العازف".. الحزبُ الأكبر في الجزائر!
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
فيما حمله 20 من حزب الأفلان ونصفهم من حزب الأرندي و23 من بقية الأحزاب
اسم "محمد" يتربع على نواب البرلمان الجديد
إسلام بوشليق
تربع اسم "محمد" على أسماء البرلمانيين الجدد الفائزين في التشريعيات الأخيرة لسنة 2017، حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 53 نائبا، موزعين على 14 حزبا، و5 قوائم حرة، ينحدرون من 32 ولاية، ليصبح اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الأكثر انتشارا بين البرلمانيين الجدد.
تغطيات ذات صلة
أيّ دور لأويحيى في المرحلة المقبلة؟
تواتي: أنا في إضراب عن الطعام دفاعا عن أحزاب الزوالية!
اسم "محمد" يتربع على نواب البرلمان الجديد
3 "تحالفات" اضطرارية للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية
الخارجية تستدعي السفير التونسي
هذا، ولم يقتصر فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمقاعد الـ 164 مقابل 97 للأرندي بل تعدى إلى الذين حملوا هذا الاسم المبارك، حيث حمله 20 برلمانيا ينتمون إلى حزب جمال ولد عباس، بينما حمله نصفهم من حزب أحمد أويحيى.
واحتلت ولاية المسيلة الصدارة، حيث حمل هذا الاسم المبارك أربعة برلمانيين، هم: وبيبي، وأحميدي، وهلالي، وبن شلالي، ينتمون إلى أربعة أحزاب، هي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والاتحاد للتجمع الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني، لتليها ولايات أدرار، ومستغانم، وعين الدفلة، وغرداية، والجزائر العاصمة، ووهران، حيث حمله 3 برلمانيين من كل ولاية، تم ولايات المدية وسيدي بلعباس، وتندوف، وغليزان، وسكيكدة وغيرها من الولايات، البالغ عددها 32، المنتشرة عبر ربوع الوطن، ليصبح أكثر الأسماء انتشارا، وعلى رأس أوسع الأسماء في الجزائر الذين يحملون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة إلى البرلمانيات، فيتصدر اسم نورة القائمة، ثم خيرة، وفاطمة وعائشة ونعيمة الذي حملته رئيسة حزب العدل والبيان الفائزة بمقعد عن ولاية بومرداس، ولويزة الذي حملته الأمينة العامة لحزب العمال حنون، ليتأكد مدي انتشار اسم حبيبنا الرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم، ليتدارك البرلمانيون الجدد مدى كرم الله سبحانه وتعالى على رسوله وعبده الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يعلق عليهم من صوتوا عليهم آمالا عريضة بأن يكونوا على قد هذا الاسم الذي تسموا به بالاقتداء به في قبة البرلمان، فهو من دلائل محبة الجزائريين خاصة والمسلمين عامة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.