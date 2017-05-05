حصدت حسب مصالح الدرك الوطني حوادث المرور بولاية بجاية، خلال الأربعة أشهر الماضية، أكثر من 23 قتيلا و128 جريح، أي الضعف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وهي إحصائيات وأرقام مخيفة باتت تستدعي تدخل المصالح الأمنية والجمعيات الفاعلة في نشر الثقافة المرورية، لوضع إستراتيجية محكمة وفعالة، من شأنها التقليل من إرهاب الطرقات وتنظيم حركة المرور لتجنب وقوع حوادث مرور مماثلة.
وحسب ما تشير إليه حصيلة المصالح الأمنية بإقليم ولاية بجاية، فإنه تم تسجيل منذ مطلع العام الجاري 83 حادثا، 57 منها جسماني و3 مادي و23 مميات خلفت 128 جريح و23 قتيلا فيما تم تسجيل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 96 حادث سير، 78 منها جسمانيا و6 مادي و12 مميتا خلفت 145 جريح و12 قتيلا، أي أن عدد القتلى قد تضاعف مقارنة بالسنة الفارطة وهي أرقام تستدعي على جميع الهيئات والجهات المعنية الوقوف عندها، والبحث عن أسباب ارتفاعها، كما بات يستوجب على مصالح الأمن ضرورة إيجاد آليات جديدة وأخرى ردعية لتنظيم حركة سير المركبات، والعمل على برمجة حلول استعجاليه للتقليل من إرهاب الطرقات، من خلال زيادة عدد الحملات التحسيسية، بالتعاون مع الجمعيات الفعالة في ذات المجال، بهدف غرس ثقافة السياقة السليمة، للحفاظ على الأرواح وممتلكات المواطنين، وتجنبا للخسائر المادية والبشرية التي تخلفها الحوادث الأليمة.
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إرهاب الطرقات يحصد 23 قتيلا في 4 أشهر ببجاية
ع. تڤمونت
حصدت حسب مصالح الدرك الوطني حوادث المرور بولاية بجاية، خلال الأربعة أشهر الماضية، أكثر من 23 قتيلا و128 جريح، أي الضعف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وهي إحصائيات وأرقام مخيفة باتت تستدعي تدخل المصالح الأمنية والجمعيات الفاعلة في نشر الثقافة المرورية، لوضع إستراتيجية محكمة وفعالة، من شأنها التقليل من إرهاب الطرقات وتنظيم حركة المرور لتجنب وقوع حوادث مرور مماثلة.
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وحسب ما تشير إليه حصيلة المصالح الأمنية بإقليم ولاية بجاية، فإنه تم تسجيل منذ مطلع العام الجاري 83 حادثا، 57 منها جسماني و3 مادي و23 مميات خلفت 128 جريح و23 قتيلا فيما تم تسجيل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 96 حادث سير، 78 منها جسمانيا و6 مادي و12 مميتا خلفت 145 جريح و12 قتيلا، أي أن عدد القتلى قد تضاعف مقارنة بالسنة الفارطة وهي أرقام تستدعي على جميع الهيئات والجهات المعنية الوقوف عندها، والبحث عن أسباب ارتفاعها، كما بات يستوجب على مصالح الأمن ضرورة إيجاد آليات جديدة وأخرى ردعية لتنظيم حركة سير المركبات، والعمل على برمجة حلول استعجاليه للتقليل من إرهاب الطرقات، من خلال زيادة عدد الحملات التحسيسية، بالتعاون مع الجمعيات الفعالة في ذات المجال، بهدف غرس ثقافة السياقة السليمة، للحفاظ على الأرواح وممتلكات المواطنين، وتجنبا للخسائر المادية والبشرية التي تخلفها الحوادث الأليمة.