تمكنت مصالح الأمن الوطني، بما فيها الشرطة القضائية وفرق الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية، مرتبطة بجرائم القتل العمدي والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وأسفرت عن توقيف 125 متهم رئيسي وشريك، وقدمتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.
وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم هو المشاجرات والاستفزازات بنسبة 46.15 من المائة، تليها المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 من المائة، ثم المقترفة بدافع المال والسرقة بنسبة 9.61 بالمائة.
وثمنت المديرية التعاون الذي وصفته بالإيجابي، لثقافة التبليغ من قبل المواطنين، الذين أسهموا في التبليغ عن 23 جريمة قتل باستعمالهم الرقم الأخضر 17 و1548، أو من خلال تقدمهم أمام مصالح الأمن الوطني من أجل التبليغ – على حد تعبيرها.
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ر. م
تمكنت مصالح الأمن الوطني، بما فيها الشرطة القضائية وفرق الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية، مرتبطة بجرائم القتل العمدي والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وأسفرت عن توقيف 125 متهم رئيسي وشريك، وقدمتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.
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وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم هو المشاجرات والاستفزازات بنسبة 46.15 من المائة، تليها المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 من المائة، ثم المقترفة بدافع المال والسرقة بنسبة 9.61 بالمائة.
وثمنت المديرية التعاون الذي وصفته بالإيجابي، لثقافة التبليغ من قبل المواطنين، الذين أسهموا في التبليغ عن 23 جريمة قتل باستعمالهم الرقم الأخضر 17 و1548، أو من خلال تقدمهم أمام مصالح الأمن الوطني من أجل التبليغ – على حد تعبيرها.