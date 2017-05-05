تدمير 3 مخابئ لإرهابيين بقسنطينة

تمكنت مفرزة للجيش، السبت، بقسنطينة من تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي أوضح أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية تمشيط دمرت مفرزة للجيش الوطني يوم السبت بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة مخابئ للإرهابيين"، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش ايضا بوهران "كمية من الكيف المعالج تقدر بـ650 كلغ في حين تم حجز 1389 وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر..

كما أوقفت مفارز للجيش بعين قزام ثلاثة مهربين وضبطت 30 مولدا كهربائيا و14 مطرقة ضغط إضافة إلى معدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.