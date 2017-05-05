استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى مداوروش جنوب ولاية سوق أهراس، ليلة السبت إلى الأحد جثة مضطرب نفسيا، معروف في المنطقة يدعى "العايب صالح" في العقد الرابع من العمر، متزوج وأب لطفلين، بعد أن تعرض لاعتداء جسدي عنيف، تسبب في وفاته، حيث تم العثور عليه جثة هامدة مصاب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، مرمي على قارعة الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين مشتة البياضة وبلدية أم العظايم، أين تم إخطار مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت إلى عين المكان، وبعد المعاينة الميدانية تم تحويل الجثة إلى المستشفى من أجل إخضاعها للتشريح لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية المؤدية للوفاة.
وحسب مصادرنا فقد أوقف رجال الدرك الوطني، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران للتحقيق معهم يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة.
ودائما حسب ما علم من محيط الحادثة فإن الموقوفين تعودوا على مضايقة الضحية بسبب حالته النفسية والصحية، وفي يوم الحادثة تمادوا في مضايقاتهم له وقاموا برشقه بالحجارة، تسببت في تهشيم رأسه، كما لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة إلى غاية اكتشاف الحادثة من قبل بعض سكان المنطقة الذين أخبروا المصالح الأمنية.
كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة، لتبقى التحقيقات، ونتائج تقرير الطبيب الشرعي وحدها الكفيلة بكشف الملابسات الحقيقية للحادث. للإشارة فإن الضحية سبق وأن تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعثمانية ولاية ميلة، من أجل العلاج، لكن بعد أيام قليلة من دخوله المؤسسة، قررت إدارة المستشفى إخراجه منها بالرغم من عدم استكمال مدة العلاج.
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صبرينة ذيب
استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى مداوروش جنوب ولاية سوق أهراس، ليلة السبت إلى الأحد جثة مضطرب نفسيا، معروف في المنطقة يدعى "العايب صالح" في العقد الرابع من العمر، متزوج وأب لطفلين، بعد أن تعرض لاعتداء جسدي عنيف، تسبب في وفاته، حيث تم العثور عليه جثة هامدة مصاب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، مرمي على قارعة الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين مشتة البياضة وبلدية أم العظايم، أين تم إخطار مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت إلى عين المكان، وبعد المعاينة الميدانية تم تحويل الجثة إلى المستشفى من أجل إخضاعها للتشريح لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية المؤدية للوفاة.
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وحسب مصادرنا فقد أوقف رجال الدرك الوطني، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران للتحقيق معهم يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة.
ودائما حسب ما علم من محيط الحادثة فإن الموقوفين تعودوا على مضايقة الضحية بسبب حالته النفسية والصحية، وفي يوم الحادثة تمادوا في مضايقاتهم له وقاموا برشقه بالحجارة، تسببت في تهشيم رأسه، كما لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة إلى غاية اكتشاف الحادثة من قبل بعض سكان المنطقة الذين أخبروا المصالح الأمنية.
كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة، لتبقى التحقيقات، ونتائج تقرير الطبيب الشرعي وحدها الكفيلة بكشف الملابسات الحقيقية للحادث. للإشارة فإن الضحية سبق وأن تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعثمانية ولاية ميلة، من أجل العلاج، لكن بعد أيام قليلة من دخوله المؤسسة، قررت إدارة المستشفى إخراجه منها بالرغم من عدم استكمال مدة العلاج.