65 بالمئة منحوه أصواتهم لرئاسة فرنسا برؤية جديدة تجريم الإستعمار.. أخطر "قنبلة" في حقيبة ماكرون!

فاز مرشَّح الرئاسة الفرنسية وممثل تيار الوسط، إيمانويل ماكرون، الأحد، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 65.8 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 34.2 لمنافسته مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، ليصير بذلك ماكرون أصغر رئيس فرنسي على الإطلاق.

وشهدت الجولة الثانية للرئاسيات الفرنسية، أمس، تراجعاً غير منتظر في نسبة المشاركة، بعد حملةٍ متوترة بين ماكرون ومارين لوبن.

ودُعي نحو 47,5 مليون ناخب فرنسي مسجل للإدلاء بأصواتهم بين الساعة 06:00 ت غ و17:00 ت.غ (وحتى 18:00 ت.غ في بعض المدن الكبرى). ونُظمت الدورة الثانية وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر نحو 50 ألف شرطي ودركي وجندي. وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت رقما قياسيا في الانتخابات الفرنسية ببلوغها 25,3%. وتعزى هذه النسبة الكبيرة إلى عزوف الكثير من تياري اليمين المحافظ، أنصار فرانسوا فيون، واليسار الراديكالي، أنصار جان لوك ميلنشون، عن التصويت لتعارض برامج المرشحين مع قناعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتميَّزت هذه الانتخابات بأنه، ولأول مرة منذ قرابة ستين عاما، يغيب اليسار واليمين التقليديان الممثلان بالحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين عن الدورة الثانية.

واعتبر ماكرون، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عقب فوزه، أن “صفحة جديدة تُفتح” بالنسبة إلى فرنسا، آملا في أن تكون صفحة “الأمل والثقة المستعادين”.

وقال ماكرون إن “صفحة جديدة في تاريخنا الطويل تفتح هذا المساء. أريد أن تكون صفحة الأمل والثقة المستعادين”.

ومن جهتها، اعترفت مارين لوبان، مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية، بهزيمتها في الجولة الحاسمة التي جرت أمس الأحد، أمام منافسها إيمانويل ماكرون.

وقالت لوبان إنها اتصلت بماكرون من أجل تهنئته بفوزه في الانتخابات.

من جهتها، أعلن متحدِّث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن تيريزا ماي “تهنئ بحرارة” ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال المتحدث في بيان إن “فرنسا هي أحد حلفائنا المقربين، ونحن نرحب بالعمل مع الرئيس الجديد حول مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة”.

ومن برلين، اعتبر المتحدث باسم المستشارة الالمانية، انغيلا ميركل، مساء الأحد، أن انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا “هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة”.

وكتب شتيفن سايبرت على حسابه على موقع تويتر “تهانينا. إن انتصاركم هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة، وللصداقة الفرنسية الالمانية”.

وشهدت الفترة بين دورتي الانتخابات عمليات انضمام واسعة لمعسكر ماكرون الذي كان غير معروف قبل ثلاث سنوات، وحصل في الدورة الاولى على 24,01 بالمئة، وذلك بهدف قطع الطريق على مارين لوبان التي كانت حصلت على 21,30 بالمئة في الدورة الاولى في 23 افريل الماضي.

رياض الصيداوي لـ"الشروق":

اعتذار فرنسا عن جرائمها مسألة رمزية

ما يهم فقط فرنسا هو تسويق منتجاتها في الجزائر

يقدم مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، رياض الصيداوي، قراءة شاملة عن الأسباب التي غلبت كفة الشاب ماكرون للفوز بالانتخابات الفرنسية، ليوم أمس، في مواجهة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، والملفات التي سيمسكها حصرا، وعن العلاقات مع الجزائر. يذكر الأكاديمي التونسي في هذا الحوار مع "الشروق"، أنه من الضروري للجزائر أن تتفاوض مع فرنسا من موقع قوة، وينصح بأن يكون التفاوض بشكل جماعي يجمع كل دول المغرب العربي، أما مسألة الاستعمار، فيقول إنه "رمزية ثقافية"، ويمكن لزعيم فرنسا أن يقدم الاعتذار عما قامت به بلاده في الحقبة الاستعمارية.

لماذا فاز ماكرون وهو شاب وغير متمرس سياسيا؟

لقد شهدت فرنسا، الأحد، انتخابيا عقابيا للجبهة الوطنية، وهذه ليست أول مرة، بل سبق وحصل لمرشح الجبهة الوطنية، جون ماري لوبان بان، وصل للدور الثاني، حيث نافس شيراك، بعدما خسر الاشتراكي جوسبان، وحينها فاز شيراك بـ80 بالمئة.

في المجتمع الفرنسي السياسي لديهم ميثاق وعقد، وهو محاصرة الجبهة الوطنية وشيْطنتها، وإبعادها عن كل شأن سياسي، وعدم التحالف معهم، ما حصل في الدور الأول، هو أن المجتمع انقسم إلى يمين ويسار، وبين يمين متطرف ويسار متطرف، ويمين وسط ويسار وسط، وفي الدور الثاني، هو ما حصل في انتخابات شيراك ولوبان الأب، يتحالف يمين الوسط ووسط اليسار ضد الجبهة الوطنية، ونقصد الاشتراكيين والديغوليين الذين صوتوا عقابا لمارين لوبان، وهكذا تمت محاصرتها وحزبها "الجبهة الوطنية".

ماكرون شاب صغير لم يمارس وظائف، فقد انتقل من بنكي إلى مستشار في الرئاسة، ثم وزيرا للاقتصاد، هل تعتقد أنه قادر على تسيير منصب رئيس دولة كبرى بحجم فرنسا؟

حتى هولاند كان ضعيف الشخصية، وساركوزي كان متهورا وتسبب في حروب عبثية، النظام السياسي الفرنسي ليس نظاما رئاسيا مطلقا كما هو الحال في أمريكا، ما يعني أن الرئيس الذي يفوز هو نفسه رئيس الحكومة، وهو من يعين الوزراء وقادة الدولة الكبار، ولديه صلاحيات هائلة، باعتبار أن كل السلطة التنفيذية متمركزة في يد رئيس الدولة، وهذا مقابل النظام البرلماني المطلق كما هو الحال في بريطانيا وإيطاليا.

النظام الفرنسي هو نظام مزدوج، سلطة رئيس الدولة تختص في الدفاع والسياسة الخارجية، وسلطة رئيس الوزراء التي تنبثق من الغالبية البرلمانية، هذا النظام الفرنسي أفرز الكثير من التناقضات، نشاهد رئيس الدولة اشتراكيا كميتران والحكومة يمينية، لأن الغالبية البرلمانية جاءت على عكس الانتخابات البرلمانية، وحصل العكس مع شيراك، هذا من ناحية القانون الدستوري.

الرئيس الجديد الفرنسي، سيجد نفسه مع مستشارين ومؤسسات، وأمامه كذلك ملفا الدفاع والسياسة الخارجية، أما رئيس الحكومة فهو من يدير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والنقل..

لا يجب أن نغفل كذلك، أن ممارسة السياسة تصنع الرجال والأبطال وليس العكس، الرئيس حتى تكون له الخبرة يجب أن يكون رئيس دولة قبل ذلك، يجب ألا نحكم على شخص لم يخض التجربة.

العلاقات الجزائرية الفرنسية تميزها فترات فتور وأخرى للتقارب، هل يمكن لماكرون أن يبني علاقات قوية مع الجزائر، بعيدة عن تأثيرات الذاكرة، وهو الذي أطلق تصريحات اعتبرت إيجابية بشأن الاستعمار الفرنسي؟ وماذا عن ملفات الاقتصاد والتعاون الأمني؟

هنالك فكرة لطالما دافعت عنها في أطروحاتي ومداخلاتي، فرنسا تتعامل مع دول المغرب العربي كل على حدة، بمعنى أن مواقف الجزائر وتونس والمغرب وليبيا تضعف حينما يتعاملون مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل فردي.

أعطي مثالا في تدخلاتي، فيما يخص السوق المغاربية التي تجمعها بفرنسا، لو اشترطت دول المغرب العربي مجتمعة على فرنسا رفع التأشيرة مقابل شراء سياراتهم من المتوقع أن ترضخ فرنسا، نقول هذا الكلام آخذين بعين الاعتبار أن السيارات الفرنسية لا يشتريها أحد، هنا في سويسرا لن تجد سيارة فرنسية، ولن تجدها كذلك في أمريكا ولا في دول الخليج، فرنسا لا تجد سوى السوق المغاربية لتصدير سياراتها، بالتالي يجب على دول المغرب العربي وخاصة الجزائر ألا تحتقر نفسها، وتضع نفسها في موقف ضعف، بل بالعكس لو توحدنا سنكون في موقع تفاوضي قوي جدا، إذن العلاقة تنطلق من مبدأ مصالح دولة بمعنى فرنسا سواء كانت اشتراكية أم يمينية، فإنها تنظر إلى الجزائر وتونس كسوق والمغرب كسوق، ومصلحة الدولة الفرنسية تكمن هنا، أهم شيء أن فرنسا تسعى إلى المحافظة على الفرنسية والفرنكفونية، أما ما تعلق بالتاريخ والاستعمار فيبدو هذا الرجل أشجع من سابقه، هنالك اتجاه عام لدى الفرنسيين أنهم لم يستعمِروا، ولكن قاموا بنشر حضارة في الجزائر وتونس والمغرب، وحضَّروا شعوبا كانت متخلفة، هذا ما يُدرَّس وهذا ما يقولونه.

المسألة رمزية وثقافية، يمكن لزعيم فرنسي أن يعتذر عما حصل، ولكن المسألة متعلقة بتفاوض من موقع قوة، وتوازن في العلاقات، الجزائر ستكون قوية جدا مع دول المغرب العربي مجتمعة، وستكون أضعف إذا كانت متفرقة، وستنفرد بها فرنسا دولة دولة، لكن حسب طبيعة الاقتصاد الجزائري والفرنسي، فهذه الأخيرة هي التي تحتاج الجزائر اقتصاديا وليس العكس.