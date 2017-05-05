عصابة مخدرات تجبر زبائنها على ابتلاع المهلوسات!

التمست محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و6 أشهر حبس نافذة، وغرامات مالية بين 20 و200 مليون في حق أربعة شبان، تم توقيفهم مؤخرا من قبل مصالح فرقة مكافحة المخدرات ببرج الكيفان، إثر معلومات وصلتها عن نشاطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بضواحي غابة بحي الباخرة ببرج الكيفان.

حيث تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة، بعد نصب كمين لهم هناك، إضافة إلى مبالغ مالية، قبل تحويلهم إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وبسماع اثنين منهم، كشفا عن إرغامهما لزبائنهم على ابتلاع المؤثرات العقلية التي يقتنونها منهما من أجل تفادي إثبات أي دليل عنهما، في حال وقوعهم بأيدي رجال الشرطة.