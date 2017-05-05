العثور على أم لخمسة أطفال مشنوقة في المسيلة

عثر على امرأة في منتصف العقد الرابع من العمر، مساء السبت، جثة هامدة داخل المنزل بالمسيلة، حسب ما عُلم من مصالح الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بامرأة متزوجة أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر حوالي 47 سنة، عثر عليها مشنوقة بواسطة حبل وممدة داخل غرفة الاستقبال بالمنزل الواقع بحي بوخميسة مع وجود آثار لخدوش على مستوى الرقبة والحبل معلق بغرفة مجاورة.

وتم حسب الجهات التي أوردت الخبر اجلاؤها من طرف عناصر الوحدة الريسية للحماية المدنية نحو مستشفى الزهراوي ومن ثم وضعها بمصلحة حفظ الجثث، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لتحديد أسباب و ظروف الوفاة التي تبقى الى غاية كتابة هذه الأسطر مجهولة وسط حزن وألم لأفراد العائلة وسكان الحي.