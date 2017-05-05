استنفرت مختلف أجهزة الأمن بولاية سيدي بلعباس، ليلة السبت، قواتها بعد ورود معلومات عن محاولة أحد الإرهابيين تنفيذ اعتداء إجرامي بإحدى مناطق حي سيدي الجيلالي الذي يعتبر من أكبر أحياء بالمدينة..
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الفرق الأمنية أبدت استعدادا كبيرا للتصدي لمثل هذه المحاولات، عندما تمكنت من الانتشار في وقت قياسي بجميع مناطق سيدي الجيلالي، لاسيما بالمنطقة التي يشتبه أنها مستهدفة، كما استلزمت الإجراءات الوقائية، شن حملة مداهمات واسعة، وتفتيش العديد من الأشخاص، خاصة منهم غير الحاملين لبطاقات الهوية، وقد كشفت التحريات أن الإنذار كاذب، بعد ما تم تمشيط جميع مناطق الحي وحتى الأحياء المجاورة.
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استنفار في بلعباس بعد إنذار كاذب
م. مراد
استنفرت مختلف أجهزة الأمن بولاية سيدي بلعباس، ليلة السبت، قواتها بعد ورود معلومات عن محاولة أحد الإرهابيين تنفيذ اعتداء إجرامي بإحدى مناطق حي سيدي الجيلالي الذي يعتبر من أكبر أحياء بالمدينة..
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وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الفرق الأمنية أبدت استعدادا كبيرا للتصدي لمثل هذه المحاولات، عندما تمكنت من الانتشار في وقت قياسي بجميع مناطق سيدي الجيلالي، لاسيما بالمنطقة التي يشتبه أنها مستهدفة، كما استلزمت الإجراءات الوقائية، شن حملة مداهمات واسعة، وتفتيش العديد من الأشخاص، خاصة منهم غير الحاملين لبطاقات الهوية، وقد كشفت التحريات أن الإنذار كاذب، بعد ما تم تمشيط جميع مناطق الحي وحتى الأحياء المجاورة.