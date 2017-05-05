إعلان حالة الطوارئ في كندا بسبب الفيضانات

قال مسؤولون بمونتريال إن المدينة أعلنت حالة الطوارئ، ظهر الأحد، مع انتشار مياه الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، والتي بدأت في الهطول، منذ يوم الجمعة، مما أدى إلى أسوأ فيضانات منذ عقود.

وستكون حالة الطوارئ التي يمنح خلالها رجال الإطفاء موارد إضافية لمكافحة الفيضانات سارية لمدة 48 ساعة، وسيتم مراجعة الموقف بعد ذلك. وقالت مدينة مونتريال في بيان إن الأمر سيستغرق عدة أيام لتعود الأمور إلى نصابها.

وقالت قناة سي.بي.سي نيوز إن 126 بلدية في أنحاء إقليم كيبيك الكندي تعتبر مناطق فيضانات، وإن عدد المنازل المتضررة من الفيضانات بالآلاف.

وقال مسؤولون إن الفيضانات في مونتريال، أكثر مدن الإقليم اكتظاظا بالسكان، شردت 221 شخصا، مما جعل رئيس البلدية دوني كودير يحث السكان على الالتزام بأوامر الإجلاء.

وذكرت سي.بي.سي أن الجيش الكندي سينشر قرابة 1200 جندي للتعامل مع الفيضانات. ووصف وزير البيئة في إقليم كيبيك دافيد أورتيل هطول الأمطار بأنه تاريخي.