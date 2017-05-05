تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من توقيف 5 مهربين وحجز 8926000 وحدة من المواد الصيدلانية في الوادي و6025 وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة وغرداية، في حين حجز حرس الحدود قنطارا من الكيف المعالج بتلمسان.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن مفارز أخرى حجزت مركبتين رباعيتي الدفع وشاحنة محملة بـ7.7 طن من المواد الغذائية و2800 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في برج باجي مختار وعين قزام.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وتيارت وأدرار وورقلة، 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.
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توقيف خمسة مهربين ببسكرة وغرداية
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من توقيف 5 مهربين وحجز 8926000 وحدة من المواد الصيدلانية في الوادي و6025 وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة وغرداية، في حين حجز حرس الحدود قنطارا من الكيف المعالج بتلمسان.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن مفارز أخرى حجزت مركبتين رباعيتي الدفع وشاحنة محملة بـ7.7 طن من المواد الغذائية و2800 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في برج باجي مختار وعين قزام.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وتيارت وأدرار وورقلة، 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.