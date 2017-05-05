قضت محكمة جنايات مصرية، الاثنين، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد خمس سنوات وبرأت 21 آخرين.
وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أفريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أوت 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس".
واتهمتهم أيضاً بـ"إذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص".
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محكمة مصرية:
المؤبد لمرشد الإخوان في قضية "عمليات رابعة"
وكالات - الشروق أونلاين
قضت محكمة جنايات مصرية، الاثنين، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد خمس سنوات وبرأت 21 آخرين.
وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أفريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أوت 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس".
واتهمتهم أيضاً بـ"إذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص".