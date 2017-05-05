هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وثيقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها، فيما اعتبرت الحركة تصرف نتنياهو عنصرياً، كما أورد موقع "هاف بوست عربي".
وقال نتنياهو في مقطع فيديو، نشره الناطق باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، على صفحته في موقع فيسبوك، إن "وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة".
وأضاف: "الوثيقة الجديدة تنص على أنه ليس لإسرائيل أي حق بالوجود، وأن كل سنتيمتر من أرضنا يعود للفلسطينيين، وأنه لا حل مقبولاً إلا بزوال إسرائيل".
واتهم نتنياهو "حماس"، بأنها تريد "استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل".
وفي نهاية الفيديو المصور، ظهر نتنياهو وهو يمزق وثيقة "حماس" الجديدة قبل أن يلقيها في سلة مهملات.
تغريدة
حماس ترد
من جانبها، وصفت حركة حماس تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـ"السلوك العنصري".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "تمزيق نتنياهو وثيقة حماس فعل الضعفاء ودليل تأثيرها وقوتها".
ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو "العنصري"، بحسب وصفه.
تغريدة
والاثنين الماضي، أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، آنذاك، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة القطرية الدوحة، وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".
وضمت الوثيقة 42 بنداً، وجاءت تحت 12 محوراً، وهي "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".
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حركة المقاومة ردت عليه
هذا ما فعله نتنياهو بوثيقة حماس الجديدة
الشروق أونلاين - وكالات
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وثيقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها، فيما اعتبرت الحركة تصرف نتنياهو عنصرياً، كما أورد موقع "هاف بوست عربي".
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وقال نتنياهو في مقطع فيديو، نشره الناطق باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، على صفحته في موقع فيسبوك، إن "وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة".
وأضاف: "الوثيقة الجديدة تنص على أنه ليس لإسرائيل أي حق بالوجود، وأن كل سنتيمتر من أرضنا يعود للفلسطينيين، وأنه لا حل مقبولاً إلا بزوال إسرائيل".
واتهم نتنياهو "حماس"، بأنها تريد "استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل".
وفي نهاية الفيديو المصور، ظهر نتنياهو وهو يمزق وثيقة "حماس" الجديدة قبل أن يلقيها في سلة مهملات.
تغريدة
حماس ترد
من جانبها، وصفت حركة حماس تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـ"السلوك العنصري".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "تمزيق نتنياهو وثيقة حماس فعل الضعفاء ودليل تأثيرها وقوتها".
ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو "العنصري"، بحسب وصفه.
تغريدة
والاثنين الماضي، أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، آنذاك، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة القطرية الدوحة، وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".
وضمت الوثيقة 42 بنداً، وجاءت تحت 12 محوراً، وهي "تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي".