جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة في قائمة كأفضل موطن لمليونيريّ إفريقيا حسب دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات البريطانية، وبنك "أفراسيا" التابع لدولة موريشيوس.
ورتَّبت الدراسة التي نشرت تحت عنوان "تقرير الثروة في إفريقيا"، الدول الإفريقية التي يعيش فيها أكبر عدد من أصحاب الملايين، خلال سنة 2016.
وتصدَّرت جنوب إفريقيا القائمة بحوالي 40 ألفا و400 مليونير، وتلتها مصر التي يعيش فيها قرابة 18 ألفا و100 مليونير، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة، حيث يعيش قرابة 4500 مليونير في البلاد.
وتذيلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، القائمة بضمها، كلا على حدة، حوالي 600 مليونير.
وتتوقع الدراسة التي نشرها موقع "هاف بوست" الفرنسي، أن تصبح أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، وذلك بحلول سنة 2026. علاوة على ذلك، ستشهد العاصمة الإثيوبية ارتفاعا بنسبة 110 بالمائة في عدد المواطنين الذين يمتلكون على الأقل مليون دولار في حساباتهم الشخصية.
وتتوقع الدراسة التي نشرها موقع "هاف بوست" الفرنسي، أن تصبح أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا، التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، وذلك بحلول سنة 2026.
علاوة على ذلك، ستشهد العاصمة الإثيوبية ارتفاعًا بنسبة 110 بالمائة، في عدد المواطنين الذين يمتلكون على الأقل مليون دولار، في حساباتهم الشخصية.
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جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة في قائمة كأفضل موطن لمليونيريّ إفريقيا حسب دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات البريطانية، وبنك "أفراسيا" التابع لدولة موريشيوس.
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ورتَّبت الدراسة التي نشرت تحت عنوان "تقرير الثروة في إفريقيا"، الدول الإفريقية التي يعيش فيها أكبر عدد من أصحاب الملايين، خلال سنة 2016.
وتصدَّرت جنوب إفريقيا القائمة بحوالي 40 ألفا و400 مليونير، وتلتها مصر التي يعيش فيها قرابة 18 ألفا و100 مليونير، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة، حيث يعيش قرابة 4500 مليونير في البلاد.
وتذيلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، القائمة بضمها، كلا على حدة، حوالي 600 مليونير.
وتتوقع الدراسة التي نشرها موقع "هاف بوست" الفرنسي، أن تصبح أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، وذلك بحلول سنة 2026. علاوة على ذلك، ستشهد العاصمة الإثيوبية ارتفاعا بنسبة 110 بالمائة في عدد المواطنين الذين يمتلكون على الأقل مليون دولار في حساباتهم الشخصية.
وتتوقع الدراسة التي نشرها موقع "هاف بوست" الفرنسي، أن تصبح أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا، التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، وذلك بحلول سنة 2026.
علاوة على ذلك، ستشهد العاصمة الإثيوبية ارتفاعًا بنسبة 110 بالمائة، في عدد المواطنين الذين يمتلكون على الأقل مليون دولار، في حساباتهم الشخصية.