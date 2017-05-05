الأمن المصري يقتل ثمانية مسلحين جنوب البلاد

قال مصدر أمني مصري، الاثنين، أن ثمانية عناصر ينتمون لما وصفها بالجماعات "التكفيرية"؛ قتلوا، إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة سوهاج (جنوب)، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث مع وسائل الإعلام، إن "قوات الأمن استهدفت وكراً لتلك العناصر على طريق متجه شرقاً إلى محافظة البحر الأحمر المجاورة، وبادلتهم إطلاق النار ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص".

ووفق المصدر ذاته، فإن العناصر الثمانية "متورطون في عدد من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً".

ورجح أن "تكون تلك العناصر على صلة بتفجيرين طالا كنيستين شمالي البلاد، في أفريل الماضي"، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح المصدر، أنه "تم ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم، وتم نقل جثامين القتلى إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم تصدر السلطات المصرية بياناً حول الواقعة حتى الساعة 13:45 بتوقيت الجزائر.

وتنشط في مصر جماعات متشددة لا سيما في شبه جزيرة سيناء وتشن هجمات على قوات الأمن والجيش وأهداف أخرى منذ عام 2013.