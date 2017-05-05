ابتداء من جوان المقبل تعليق استيراد الخلطات العشبية

أعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن تعليق استيراد الخلطات العشبية ابتداء من الفاتح جوان المقبل كإجراء تحفظي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه- وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى- تقرر كإجراء تحفظي "تعليق استيراد الخلطات العشبية الموجهة للبيع على حالها إلى غاية تقنينها".

وجاء في البيان أنه "يمنع على المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط استيراد هذا النوع من المنتوجات الإستيراد ابتداء من الفاتح جوان 2017".

وأضاف البيان انه "يمنع على الممارسين لنشاط تحضير أو توضيب أو بيع الأعشاب تسويق الخلطات العشبية" في حين "يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها و دون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية بأي وسيلة كانت".

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه بالنسبة للعشابين الذين أغلقت محلاتهم، "فإن إعادة مزاولتهم لهذا النشاط مرهون بتعديل قيد سجلهم التجاري، والإمضاء على تعهد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون إليه لاحقا" حسب البيان.

كما دعت الوزارة المعنيين إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة للمزيد من المعلومات.