بمناسبة عيد ميلاده الـ90 بوتين يزور مشرفه السابق في الـ"كي جي بي"

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشرفه السابق في جهاز الاستخبارات السوفييتي (كي جي بي)، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الاثنين.

ونشرت وكالات روسية، صوراً وفيديو، لزيارة بوتين إلى لازار ماتفييف، الذي شغل سابقاً منصب الممثل لهيئة الاستخبارات السوفييتية في وزارة أمن الدولة، في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية)".

وقالت وكالة "نوفوتسي" الروسية، إن سبب الزيارة يأتي بمناسبة بلوغ ماتفييف التسعين من عمره.

وهنأ بوتين، ماتفييف بمناسبة قدوم عيد "النصر"، مهدياً إياه ساعة يد رئاسية، ونسخة من صحيفة "برافدا"، التي تم إصدارها في العام 1927 في يوم ميلاد ماتفييف.

يشار إلى أن لازار ماتفييف كان يشرف على فلاديمير بوتين في زمن عمله في مدينة دريسدن الألمانية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

واستمر بوتين في ألمانيا الشرقية في الفترة ما بين 1985 إلى 1990.