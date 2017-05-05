11 قتيلاً وقرابة 200 مفقود في غرق مهاجرين في المتوسط

أ ف ب - الشروق أونلاين

لقي 11 مهاجراً حتفهم واعتبر قرابة 200 في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة ليبيا، حسب ما أفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، الاثنين.

وفي الحادث الأول، استقل نحو 132 شخصاً زورقاً مطاطياً أبحر، الجمعة، من ليبيا، لكنه بدأ يغرق بعد ساعات.

وتمكنت السفينة الدانمركية "ألكسندر مايرسك" التي تنقل حاويات من إنقاذ خمسين من هؤلاء ونقلتهم، الأحد، إلى صقلية بناء على طلب من خفر السواحل الإيطاليين الذين طلبوا منها تغيير مسارها.

ونقل هؤلاء إلى بوزالو حيث التقاهم، الاثنين، ممثلون عن المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

ووفقاً للناجين، كان هناك نساء وأطفال بين المفقودين.

وفي الوقت نفسه، تم العثور على جثث 10 نساء وطفل، الاثنين، على شاطئ الزاوية التي تبعد مسافة 50 كلم عن طرابلس، وفقاً لمسؤول في الهلال الأحمر الليبي.

والأحد، أنقذ خفر السواحل الليبيون وصيادون ست رجال وامرأة قبالة الزاوية.

ونقل ممثل منظمة الهجرة الدولية عنهم أنهم كانوا نحو 120 شخصاً على متن قارب، وضمنهم حوالي ثلاثين امرأة وتسعة قاصرين.

في المجموع، تم إنقاذ أكثر من ستة آلاف مهاجر، الجمعة والسبت، في المياه الدولية قبالة ليبيا ونقلوا إلى إيطاليا، في حين تم إنقاذ مئات آخرين في المياه الليبية وتمت إعادتهم إلى ليبيا.