آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
-
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
-
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
-
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
-
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
بعد تصريحات أثارت جدلا
الوزير التونسي يعتذر للجزائريين
قدم رياض المؤخر الوزير التونسي للبيئة، الاثنين، اعتذارا رسميا للجزائريين عن تصريحات نسبت إليه خلال ندوة بروما قبل أيام، يصف فيها الجزائر بـ "الدولة الشيوعية".
وكانت وسائل إعلام، نقلت عن رياض المؤخر وزير البيئة التونسي تأكيده خلال مشاركته في الملتقى الدولي "تونس أمل المتوسط"، الذي نظم مؤخرا بالعاصمة الإيطالية (روما)، إنه عندما يُسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.
وقال المؤخر لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "إن مست هذه التصريحات غير المقصودة بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأشقاء الجزائريين والليبيين فإني أعبر عن عميق أسفي واعتذاري في حق الجزائر وليبيا قيادة وشعبا".
وأوضح أن هذه التصريحات لم يقصد بها "المس من دولتي الجزائر وليبيا الشقيقتين اللتين تربطهما بتونس علاقات أخوية تاريخية تتعدى شخصه وتهم شعوب هذه البلدان".
وخلفت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس والجزائر كما اعتبر حزب نداء تونس الحاكم أنها لن تمس بمتانة العلاقات بين الدولتين فيما وصفتها حركة النهضة بغير المسؤولة.
والأحد استدعت الخارجية الجزائرية سفير تونس بالجزائر حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات المنسوبة لوزير الشؤون المحلية و البيئة التونسي رياض المؤخر كما تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بان هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي" حسب بيان للخارجية .
والجمعة نشر وزير البيئة التونسي توضيحا على صفحته على "فايسبوك"، بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليه، أكد فيه أنه تم إخراجها من سياقها .
وأكد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، الإثنين، أن رئيسها يوسف الشاهد أجرى مكالمة هاتفية مع الوزير الأول عبد المالك سلال تناولت هذه القضية.
وشدد الشاهد في هذا الإطار ''أنّ العلاقات التاريخية التونسية الجزائرية متينة وصلبة ولا يمكن البتة تعكير صفوها''.
02017/05/08 على 19:491
ياكلوا الغلة و يسبوا الملة
sasamy sasam - الجزائر2017/05/08 على 20:012
...اما عن حصتى كجزائري فانني عفوت ... عفوت لانك شجاع و اعترفت بخطاءك و اعتذرت ...
لكنني لن اسمح و لن اعفو عمن دنس و احرق علم بلادي الى يوم الدينالى ان اجعل رايتهم كفنا لهم ...
موح2017/05/08 على 20:093
ياو فاقو سميونا بكل الأسماء ومن بعد تجيو تطلبو سماح ولله ملينا من اتبلعيط وملينا من لعرب المنافقين
boukallaahmed - alger2017/05/08 على 20:204
لقد اقتبس مقولة امريكية فكان عليهم طلب الاعتذار من امريكا
مجبر على التعليق - بعد القراءة2017/05/08 على 20:235
قالولك لازم تعتذر الصيف راه جا، الحصول المرة انتوما و ازهركم شعب راه قادر في اي لحظة يبدل الوجهة
حذاري يا سيدي !! إن كنت فعلا تستحق كلمة سيدي
02017/05/08 على 20:306
(أول ما يتعلمه المتمدرس في الجغرافيا الجهات الأربعة ليحدد بها موقع أي دولة) ،كما أن تونس ليست فضلة سيجارة حتى تكون تحت نعل إيطاليا
مواطن جزا ــ مغاربي ــ ئري